Guvernul a aprobat proiectul de OUG prin care pensiile de serviciu nu vor mai putea depasi salariile nete

Guvernul precizeaza ca niciuna dintre pensiile de serviciu aflate in plata nu va fi micsorata ca urmare a adoptarii prezentei ordonante de urgenta. Totodata, nu sufera modificari nici baza de calcul si nu intervin schimbari nici in ceea ce priveste varsta si vechimea avute in vedere la data depunerii cererii de pensionare.Guvernul arata ca masurile au fost adoptate in vederea eliminarii inechitatilor dintre categoriile de pensionari, dar si in contextul in care exista pensii de serviciu care au crescut si cu 300% in ultimii ani, ca urmare a cresterilor salariale semnificative din respectivele domenii de activitate. Spre exemplu, o pensie de serviciu stabilita la aproximativ 7.000 de lei in anul 2010 a ajuns la valoarea de 22.000 de lei in anul 2017, ca urmare a corelarilor cu cresterile salariale, efectuate ulterior pensionarii.Adoptarea acestor masuri era necesara in contextul in care Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice prevede cresteri anuale semnificative ale salariilor in urmatorii ani, ceea ce ar fi generat, implicit, actualizarea pensiilor de serviciu cu sume ce ar fi putut produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate.Actul normativ reglementeaza pensiile personalului MAI, al MApN, al serviciilor de informatii, cel aeronautic civil navigant profesionist, al Corpului Diplomatic si Consular, al Curtii de Conturi, cel auxiliar din instante si parchete, al functionarilor parlamentari, dar si al membrilor Senatului Romaniei si Camerei Deputatilor. Mentionam ca pensiile magistratilor nu sunt incluse in categoriile enumerate mai sus pe motiv ca acestea au facut obiectul a doua decizii ale Curtii Constitutionale a Romaniei.Totodata, pentru a elimina orice posibila interpretare sau speculatie conform careia doar persoane din structuri de conducere, care ar fi putut afla despre intentia Guvernului de introducere a acestui act normativ, ar fi avut posibilitatea de a depune cereri de pensionare, pana la data adoptarii prezentei ordonante de urgenta, actul normativ prevede ca orice persoana din categoriile enumerate mai sus poate alege sa se pensioneze in baza actualelor prevederi legale, pana la data de 15 septembrie. Recomandarea este, totusi, aceea ca personalul din categoriile amintite sa ramana in activitate, in conditiile in care Legea 153/2017 prevederi cresteri salariale considerabile pentru urmatorii ani, care vor genera, implicit, pensii mai mari.