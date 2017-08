VIDEO Saptamana Haferland: festivalul care atrage mai multi turisti in satele sasesti decat in orice alta luna din an

Articol webPR

Satele sasesti au captat atentia opiniei publice odata cu venirea printului Charles in zona, insa, si in momentul de fata, cei mai multi turisti care viziteaza zona sunt cetatenii germani care, fie vin sa isi revada originile, fie vor sa vada o regiune in care se vorbeste aceeasi limba ca a lor. Totusi, timp de o saptamana pe an, in sate incepe zumzetul si agitatia, iar asta fiindca turistii romani vin cu miile pentru a se bucura de farmecul locurilor si al traditiilor sasesti. Bineinteles ca acestora li se alatura si sute de sasi intorsi acasa, dar si turisti din alte tari, pentru ca Saptamana Haferland a devenit deja un eveniment de referinta pentru aceasta regiune.

Care sunt satele sasesti in care se desfasoara festivalul? Programul de anul acesta include localitatile Archita, Roades, Homorod, Viscri, Bunesti, Saschiz, Mesendorf, Rupea, Crit si Cloasterf, fiecare dintre acestea avand o zi dedicata, pe parcursul careia turistii vor putea lua parte la brunch-uri si concerte in bisericile fortificate, cat si la piese de teatru, proiectii de film in aer liber sau la traditionalul bal sasesc. In plus, cei mici vor putea participa la activitati pregatite special pentru ei.

Mai multe informatii despre festival si programul acestuia puteti gasi aici: www.haferland.ro

Organizat anual in a doua saptamana a lunii august, Saptamana Haferland este cel mai amplu festival dedicat promovarii zonei sasesti din Transilvania, prin prisma numarului de localitati participante. Anul acesta, festivalul va avea loc in perioada 9 - 14 august 2017, cand peste 5000 de turisti sunt asteptati in zona cuprinsa intre Rupea si Sighisoara, denumita mai demult chiar Haferland. Acestia se vor bucura atat de frumusetea peisajelor si a obiceiurilor din Haferland, cat si de mancarea traditionala saseasca, mai ales ca editia de anul acesta este dedicata gastronomiei locale. Astfel, participantii vor putea incerca zeci de feluri de mancare, pregatite atat de localnici din zona, cat si de bucatari priceputi. Printre preparatele din meniurile de inspiratie saseasca se numara ciorba de borboane, supa de gaina cu taitei de casa, rulada de fasirt, lichiul sau prajitura cu rubarba.Foto: Tiberiu ArseneFoto: Calin StanFoto: Calin StanFestivalul este rodul efortului comun al mai multor asociatii care activeaza in zona in domenii de activitate dintre cele mai variate, precum protejarea si restaurarea patrimoniului satelor sasesti, educatia si sprijinul comunitatii, sustinerea producatorilor locali sau protejarea patrimoniului natural. Fundatia Michael Schmidt a initiat Saptamana Haferland in anul 2013 si i s-au alaturat Fundatia Tabaluga, Fundatia Adept si Fundatia Mihai Eminescu Trust.Organizatorii isi propun sa sustina dezvoltarea durabila a regiunii, nu doar prin intermediul festivalului, ci si prin alte activitati organizate pe tot parcursul anului. Astfel ca initiativele de promovare nu se opresc aici, acestia organizand constant concerte, evenimente sportive si gastronomice, precum si alte activitati care ofera participantilor experiente autentice in satele sasesti din Haferland cu scopul de a constientiza importanta acestei mosteniri valoroase a Transilvaniei.Regiunea saseasca din Transilvania, cuprinsa intre Rupea si Sighisoara a fost denumita "Tara Ovazului" sau Haferland, intrucat localnicii obisnuiau sa cultive cu precadere ovazul, din cauza climatului mai aspru.