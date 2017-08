Cum au disparut conditiile ingrozitoare din penitenciare de pe ecranele televiziunilor cu patroni in inchisoare. Ce masuri a luat guvernul de cand CEDO a pronuntat decizia pilot

A trecut un an de cand Antena 3 si Realitatea TV relatau pe larg, zile si saptamani la rand, despre conditiile ingrozitoare din penitenciare si difuzau imagini cu revolta detinutilor care protestau pe acoperisurile inchisorilor. Intre timp, subiectul atat de intens mediatizat a intrat intr-un con de umbra. Coincidenta face ca patronii celor doua posturi,

Dan Voiculescu si Maricel Pacuraru, sa fi fost eliberati din inchisoare. Maricel Pacuraru, sa fi fost eliberati din inchisoare. CEDO a pronuntato decizie-pilot prin care obliga statul roman sa prezinte in termen de 6 luni un plan pentru imbuntatirea conditiilor din penitenciare. Asadar, ce s-a shimbat? Au fost taiati banii pentru investitii si reparatii curente din bugetul Administratiei Penitenciarelor, adica fix banii care trebuiau folositi pentru imbuntatirea conditiilor de detentie, spune Sorin Dumitrascu, fost director ANP si presedinte al Federatiei sindicatelor ANP, intr-un interviu pentru HotNews.ro.

Mai mult, sindicatul lucratorilor din penitenciare spune ca jumatate din personal si-a anuntat deja refuzul de a efectua ore suplimentare , ceea ce va conduce la reducerea pana la nivelul minim a activitatilor din penitenciare. Iar asta inseamna blocarea efectiva a sistemului penitenciar, a explicat Sorin Dumitrascu.HotNews a solicitat Ministerului Justitiei un punct de vedere cu privire la masurile luate de guvern pentru imbunatatirea conditiilor de inchisori si va reveni cu raspunsurile. In continuare va prezentam interviul in integralitate cu liderul sindicalistilor din sistemul penitenciar.In mod concret, de la pronuntarea deciziei CEDO nu s-a intamplat nimic. Nimic pozitiv pentru ca s-a intamplat ceva negativ. A fost redus bugetul administratiei si se intentioneaza reducerea inca o data a bugetului penitenciarelor cu 57 de milioane, acum in august. Acestia erau banii pentru investitii si reparatii curente, banii care trebuiau folositi pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare.Cum se motiveaza de fiecare data: lipsa de resurse. Nu mai sunt bani la buget.Din informatiile pe care le am nu exista nici un plan pentru a se raspunde CEDO. A existat un plan in 2016 care a fost publicat prin memorandum si abandonat pentru ca era al altui guvern.Daca va uitati in legislatia recenta, Parlamentul insusi a definit ce inseamna conditii proaste in penitenciare. Scrie in legea care da sase zile castig pentru detinut ce inseamna conditii proaste in penitenciare. De la suprafata pentru lucru la spatiu de cazare, la cum trebuie sa arate peretii, cum trebuie sa fie instalatiile sanitare. In conditiile in care detinutii traiesc patru ani in medie, pentru ca atat este pedeapsa medie in Romania, angajatii traiesc in medie 23 de ani. (...) Daca un detinut traieste in patru metri patrati, va garantez ca in camera supraveghetorului nu ai sa gasesti mai mult de doi metri patrati. Iar daca pentru detinut trebuie sa asiguri acces la aer si lumina naturala, o sa vedeti ca sunt foarte multe birouri de supraveghetori care nu au asa ceva.Ministrul Justitiei a mers la penitenciarul Jilava pentru ca am inceput noi protestele. Noi tot spunem ca sunt probleme de cand a venit ministrul si nu a miscat un deget. Acum, dupa ce am inceput protestele, a mers acolo. S-a discutat despre conditiile de lucru, despre probleme pe care le au angajatii din penitenciare. (...) De cand e ministru, chiar si in perioada in care se juca de-a demisia, noi in permanenta i-am transmis aceste probleme pe care dorim sa le discutam. Pana acum, nu ca ne-a refuzat sau ca ne-a dat raspunsuri care nu ne convin, efectiv nu a raspuns solicitarilor noastre de a discuta si de a gasi solutii la aceste probleme.Nu s-a schimbat nimic. Detinutii au fost calmati asa cum se calmeaza fiecare in revolta. Fie prin negociere, fie prin interventie in forta.Sistemul este subfinantat de cand exista. E vina tuturor guvernelor. Pana sa ajunga politicienii in puscarie nu a fost o prioritate. Acum a devenit nu neaparat o prioritate, cat o chestiune interesanta de rezolvat cumva. Niciodata nu am primit mai mult de 65% din necesar. Tot timpul ne-am carpit, mai cu munca detinutuilor, mai cu donatii...pana cand am ajuns la sfarsit de an.In primul rand, avem deja un plan elaborat de guvernul Romaniei. Acolo sunt stabilite clar cate locuri de cazare vor fi modernizate, cat locuri de cazare noi vor fi facute. (...) Din acel plan nu s-a facut absolut nimic. Daca as fi ministru, as pune in aplicare acel plan. Nu trebuie sa reinventeze roata. Ia hotararea de guvern, se uite pe ea si vede ce are de facut. Este prevazuta acolo actiune cu actiune, doar ca nu a facut nimic pana acum, din pacate.Ne dorim trei lucruri: imbunatatirea conditiilor de lucru, scaderea deficitului de personal – avem 8.000 de locuri care trebuie ocupate, adica undeva 60% din personalul necesar – si imbunatirea cadrului legislativ, cu includerea unor mecanisme de protectie pentru angajati, in asa fel incat sa fie protejati si la serviciu, acasa si pe strada si a unui plan de cariera care sa asigure crearea unui corp profesional sanatos.Nu sunt masurile noastre. Personalul o sa lucreze atata ore cat scrie la lege. Guvernul trebuie sa se asigure ca este suficient personal, pentru ca de ani de zile sistemul functioneaza deoarece oamenii astia fac ore suplimentare. Guvernul trebuie sa asigure ca in penitenciare sunt conditii bune si ca este suficient personal pentru a derula toate activitatile. Nu este in sarcina personalul sa se sacrifice pentru binele guvernului roman, care se ocupa cu altele, face pomeni electorale si s.a.m.d. Personalul nu face nimic rau. Legea imi spune ca trebuie sa lucrez 168 de ore, atata vor lucra. De aici incolo domnule Guvern te rog sa iei masuri pentru ca activitatea in penitenciare sa continuie, nu este responsabilitatea mea.O sa faca pentru ca nu o sa-i convina sa se blocheze penitenciarele. Asta se va intampla. In zece zile maxim penitenciarele o sa inceapa sa se blocheze.Inseamna ca o sa poata asigura doar activitati minime de paza si supraveghere. Atat. Nimic altceva, nu educatie, nu escorta, nu mai stiu eu ce alte activitati. Strict tinuti acolo si atat se va putea intampla in penitenciare.Nu au de ce sa fie noi revolte, pentru ca detinutilor li se asigura ceea ce trebuie sa le asigure statul roman: paza si supraveghere, pentru ca atat crede guvernul ca trebuie. Deja restul sunt lucruri care par facultative pentru guvern, nu pentru noi.