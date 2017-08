Guvernul a aprobat plafonarea la 8.500 lei, din septembrie, a indemnizatiei pentru cresterea copilului

Conform noii prevederi, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va stabili ca si pana acum, repectiv la 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, cu mentinerea cuantumului minim actual de 85 % din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata, insa cu limitarea la un nivel maxim de 8.500 lei.Prin prezentul act normativ, Executivul clarifica si unele aspecte ce tin de acordarea stimulentului de insertie, in special pentru persoanele care se intorc la activitatea profesionala cu cel putin 60 zile inainte de finalizarea perioadei de concediu pentru cresterea copilului, pentru a nu se mai crea interpretari diferite in aplicare la nivel national; clarificarile nu afecteaza stabilirea si plata stimulentului de insertie, aceasta realizandu-se ca si in prezent.La nivel national, din cei 160.807 de beneficiari de indemnizatie pentru cresterea copilului, circa 1.100 de beneficiari au indemnizatii care depasesc 9.000 lei. In prezent, sunt in plata indemnizatii care reprezinta de pana la 130 ori indemnizatia minima.Cele mai mari cuantumuri sunt de 159.000 lei, respectiv 108.700 lei (in Bucuresti), 140.000 lei (Arad), 81.000 lei (Valcea), 74.000 lei (Constanta), cuantumuri de 50.000 lei - 60.000 lei putand fi regasite in municipiul Bucuresti si in judetele Galati, Buzau, Dolj, Arad, Dambovita etc.Din suma totala care se acorda lunar de la buget pentru plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, de circa 274 milioane lei, aproximativ 130 milioane lei (47,4% din total) reprezinta plati pentru beneficiarii care primesc cuantumul minim al indemnizatiei (85% din salariul minim brut pe tara garantat in plata - 1.233 lei), iar 1.100 de beneficiari primesc o indemnizatie mai mare de 8.500 lei, primind aproximativ 16 milioane lei lunar (5,9% din total).Alte state membre ale Uniunii Europene au programe similare, insa nu la fel de generoase ca cel aplicat in Romania.Majoritatea statelor UE au sisteme de tip contributiv, cu perioade cuprinse intre 6 luni si 3 ani (cu diferente in cazul familiilor monoparentale sau suplimente de perioade in cazul copiilor cu dizabilitati), cuantumurile, de regula, fiind stabilite pornind de la o valoare fixa, la care se adauga o componenta care tine de perioada lucrata, tipul de contract, numarul de copii si ce alte beneficii mai primeste familia.Cel mai mare cuantum al acestui tip de sprijin se inregistreaza in Germania, 1.800 euro, Romania depasind, in prezent, de 19 ori acest cuantum.Acest drept nu este unul contributiv ci doar adresat parintilor activi pe piata muncii, iar plata impozitului pe venit nu reprezinta o contributie pentru acoperirea unui risc si sumele astfel colectate la bugetul de stat asigura cheltuielile generale inclusiv cele din sanatate, educatie, ordine publica si aparare si asigurarea altor drepturi sociale.