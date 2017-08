Parteneriatul cu nemtii de la Rheinmetall pentru transportoare blindate 8x8, in dubiu? Ministrul Apararii a discutat cu americanii de la General Dynamics

"Transportor blindat pentru trupe 8X8 si 4X4 - 0,370 mld euro - Transportor blindat pentru trupe. Etapa 1: 94 de transportoare din totalul de 657"

"Vineri, 4 august, ministrul apararii nationale, Adrian Tutuianu, alaturi de secretarii de stat Mircea Dusa si Florin Lazar Vladica si de seful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca, a avut o runda de intalniri cu o delegatie a companiei General Dynamics European Land Systems, parte a General Dynamics Corporation. La discutii au participat si reprezentanti ai Ministerului Economiei", se arata intr-un comunicat al MApN."Pe agenda intrevederii s-au aflat teme precum identificarea modalitatilor de realizare a unor parteneriate la nivelul industriei nationale de aparare, adaptate la necesitatile operationale ale Armatei, crearea unei societati mixte pentru asigurarea transferului de tehnologie si consolidarea in economia romaneasca a statutului de furnizor de securitate al Romaniei", se arata in comunicat."In timpul discutiilor a fost prezentat faptul ca transportorul blindat pentru trupe 8x8 figureaza pe lista celor opt programe strategice asumate de catre Armata drept programe majore de inzestrare. Pentru M.Ap.N. achizitia, realizarea si producerea in Romania a transportorului blindat pentru trupe reprezinta un interes esential de securitate, in sensul asigurarii securitatii aprovizionarii si mentenantei echipamentului pe intregul ciclu de viata", transmite MApN.Ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, a declarat vineri in cadrul unei conferinte de presa ca parteneriatul ar viza uzina mecanica Bucuresti.General Dynamics European Land Systems reprezinta de fapt firma Mowag care produce transportoarele blindate Piranha. Romania a achizitionat deja in ultimul deceni 31 de modele Piranha 3C si inca 12 vehicule blindate pe platforma Piranha 3C.In luna aprilie Parlamentul a aprobat la solicitarea MApN un program de inzestrare de peste 9,3 miliarde de euro . In cadrul acestui program era prevazuta si o prima etapa dedicata transportoarelor blindate:Pentru aceste 94 de transportoare surse institutionale spun ca Guvernul ar vrea sa achitioneze tot transportoare Mowag Piranha 3C pentru a completa brigada de la Craiova, cea in a carei dotare au fost deja introduse cele 31 de astfel de modele si cele 12 blindate derivate.Discutiile purtate de Ministerul Transporturilor cu americanii de la General Dynamics vin in contextul in care statul roman a demarat un parteneriat cu nemtii de la Rheinmetall inca din noiembrie 2016 intocmai pentru producerea in Romania a unui transportor blindat 8X8.In luna iunie, Uzina Automecanica Moreni - din subordinea Ministerului Economiei - si furnizorul german de tehnologie militara Rheinmetall au semnat actul constitutiv al societatii mixte Romanian Military Vehicle Systems care va fabrica, vinde si asigura mentenanta transportorului blindat de trupe 8x8 (TBT 8x8) pentru armata romana.Demarararea cooperarii dintre Uzina Moreni si Rheinmetall era primul pas in cooperarea romano-germana, insa intentia de cumparare si comanda ferma pentru transportoare trebuia sa vina din partea Ministerului Apararii.La scurt timp dupa premierul Mihai Tudose s-a intalnit cu ambasadorul Germaniei si a declarat ca parteneriatul economico-militar intre Romania si compania germana Rheinmetall a fost definit ca proiect strategic.Colaborarea cu Rheinmetall a fost demarata oficial in noiembrie 2016 dupa ce Guvernul condus de Dacian Ciolos la acel moment a semnat o intelegere cu nemtii de la Rheinmetall - una dintre cele mai mari firme in domeniu - pentru dezvoltarea si productia unui blindat la uzina de la Moreni. Intelegerea ar viza productia unui numar de 600-700 de blindate 8X8, necesarul fortelor terestre.Cu toate acestea, demararea parteneriatului a batut pasul pe loc si la inceputul anului au aparut informatii ca noul executiv ar prefera mai degraba sa cumpere transportoare Piranha IIIC la cheie direct, in loc sa continue parteneriatul cu Rheinmetall.Abia in luna iunie a venit infiintarea firmei mixte romano-germane cu Rheinmetall.Transportoarele amfibii blindate 8X8 reprezinta, practic, coloana vertebrala pentru fortele armate (asigura transportul de trupe, guri de foc in misiuni de lupta, puncte de comanda mobile, aruncatoare de calibre mari, tractoare de evacuare-reparatii, vehicule de evacuare medicala, vehicule de cercetare CBRN etc).Romania se bazeaza, in prezent, pe vechile TAB-uri, depasite din pounct de vedere moral si al resursei de viata. Singurele transportoare blindate moderne din dotarea fortelor armate sunt cele cateva zeci de tipul Mowag Piranha IIIC cumparate in ultimul deceniu.