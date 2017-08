Iasi: Barbat suspectat de talharie, impuscat in fund cand incerca sa fuga de politisti

Barbatul a povestit personalului medical ca, in timp ce incarca lucerna intr-o caruta, a fost cautat de politisti pentru a fi dus la audieri.Atunci cand oamenii legii i-au cerut sa-i insoteasca, barbatul a incercat sa-i loveasca cu furca, apoi a fugit cu caruta pe camp. Politistii au tras mai multe focuri de avertisment in aer, apoi unul in directia fugarului care, desi ranit, a reusit sa se ascunda in padurea din apropiere."Pacientul a sunat la serviciul 112 pentru a cere ajutor medical, dupa sase ore de la incident. Un echipaj de prim ajutor din Targu Frumos s-a deplasat la locul indicat de pacient. Acesta era constient, stabil si prezenta o plaga prin impuscare la nivel fesier. A fost preluat, i s-a efectuat o tomografie, iar pentru extragerea proiectilului a fost internat la Clinica de Chirurgie. In prezent este stabil hemodinamic, constient", a declarat, vineri, Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi.Dupa ce a primit ingrijirile medicale, barbatul a fost preluat de politisti si dus la audieri la Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani.Pe langa acuzatia de talharie, el este acum cercetat si pentru ultraj, deoarece ca a incercat sa ii loveasca pe politisti cu furca.