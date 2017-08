Spitalul Judetean Timisoara a dat in judecata Ministerul Sanatatii pentru ca nu-i permite sa inchirieze spatii pentru chioscuri si automate de cafea

Directorul Spitalului Judetean Timisoara, medicul Marius Craina, a declarat, vineri, pentru News.ro ca unitatea ar avea de pierdut sume mari de bani, aproximativ 15.000 de euro, din cauza Ministerului Sanatatii care a refuzat sa isi dea acordul, desi o licitatie a fost organizata in acest scop."Am avut spatii de inchiriat pentru activitati extramedicale, am obtinut avizele necesare, a expirat timpul si am reluat procedura de licitatie. Toate institutiile, in afara de Ministerul Sanatatii, neschimbandu-se nimic din lege, ne-au dat avizele. Singura institutie, repet, care nu ne-a dat avizul a fost Ministerul Sanatatii, care nu ne-a oferit nicio explicatie.Avand in vedere ca pentru noi este important, am considerat ca nu putem sa le intrerupem activitatea celor care au inchiriat spatiile respective si singura solutie pe care o putem accepta si care ne acopera si pe noi din punct de vedere legal este solutia data de justitie. Din acest motiv am inaintat o adresa catre justitie in care am explicat aceste fenomene si asteptam raspunsul pe care ni-l da justitia", a spus Marius Craina."Eu nu pot sa pierd aceasta suma extrabugetara si apoi sa vina cineva sa ma acuze ca suntem singurul spital din Romania care nu ia bani din aceste spatii libere, desi legea nu s-a modificat", a declarat Craina.Marius Craina mai spune ca, in urma licitatiei, preturile au crescut chiar si de zece ori fata de anul 2014, cand a avut loc licitatia anterioara."Avem metrul patrat care merge pana la o mie de lei in unele cazuri. In urma licitatiei preturile au crescut nu au scazut. Faptul ca respecti legea si incerci sa aduci bani, iata ca nu e bine", a mai spus Craina.In Spitalul Judetean Timisoara sunt aproximativ 20 de spatii in care pot functiona chioscuri sau pot fi amplasate aparate automate de cafea sau cu diferite produse. Pana cand justitia va solutiona acest caz, cei care desfasoara activitati comerciale in aceste spatii pot functiona.