APADOR-CH: Nu numai pentru ultraj trebui inasprite pedepsele, ci si pentru abuzurile politistilor la adresa cetatenilor

Solicitarea Asociatiei vine dupa ce joi, reprezentantii ministerului Afacerilor Interne au transmis ministerului Justitiei cateva propuneri de modificare a Codului penal, printre care si majorarea pedepselor pentru faptele de ultraj savarsite impotriva politistilor, astfel incat acestea sa nu mai fie pedepsite cu amenda, ci doar cu inchisoare, iar in cazul uciderii unui politist, pedeapsa sa poata fi si de inchisoare pe viata."APADOR-CH atrage atentia asupra faptului ca inasprirea pedepselor din Codul penal nu ar trebui sa se faca numai in favoarea autoritatii, ci si a cetateanului. Adica odata cu inasprirea pedepselor pentru ultraj, ar trebui aplicat un tratament similar si pedepselor pentru purtare abuziva, cercetare abuziva, supunere la rele tratamente, tortura, represiune nedreapta, fapte de care si politia se face vinovata in raport cu cetatenii", sustin reprezentantii Asociatiei.Ei solicita Parlamentului initierea "de urgenta" a unui proiect legislativ care sa fie dezbatut simultan cu proiectul Ministerului de Interne si care sa modifice infractiunea de purtare abuziva, astfel incat aceasta sa nu mai poata fi sanctionata cu amenda, ci doar cu inchisoare, iar limitele de pedeapsa sa fie majorate cu jumatate, nu cu o treime, ca in prezent.APADOR-CH solicita si majorarea pedepselor pentru infractiunile de cercetare abuziva, supunere la rele tratamente, tortura, represiune nedreapta."Daca in cazul infractiunii de ultraj, autor este cetateanul, iar victima politstul, in cazul infractiunii de purtare abuziva sau de cercetare abuziva lucrurile stau perfect invers: autor este politistul, iar victima este cetateanul. Este nevoie de un echilibru al reglementarilor in materie penala, prin care atat cetateanul, cat si politistul sa fie aparati in mod egal, fata de abuzurile/agresiunile celuilalt", subliniaza reprezentantii Asociatiei.