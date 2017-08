Ce schimbari face guvernul la pensiile speciale

Olguta Vasilescu a mai spus ca nici o pensie in plata nu se va micsora, nu vor exista modificari in privinta varstei de pensionare. De asemenea, nu sufera modificari baza de calcul pentru pensii.Ministrul Muncii a mai spus ca ordonanta de urgenta se va aplica pensionarilor din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, serviciile de informatii, personalul aeronautic civil, personalul diplomatic si consular, personalul Curtii de Conturi, personalul auxiliar din instante si parchete, functionarii parlamentari si parlamentarii.Pensiile magistratilor nu sunt incluse in aceasta Ordonanta de Urgenta pe motiv ca au facut obiectul a doua sesizari la Curtea Constitutionala, a mai spus Lia Olguta Vasilescu.