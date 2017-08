Premierul Mihai Tudose a multumit vineri presei pentru campania mediatica in sprijinul vaccinarii copiilor. "Exprim multumirile mele si ale Guvernului pentru campania extraordinara dusa in presa pentru vaccinare. Rezultatele campeniei se vad in campania de vaccinare", a spus Tudose in debutul sedintei de guvern.Florin Bodog, ministrul Sanatatii, a spus ca "In ultimele 2 saptamani, rata de vaccinare a crescut de aproape 4 ori".