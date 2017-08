Nopti tropicale in Capitala: Temperaturile vor scadea sub 30 de grade abia dupa ora 22.00-23.00

"As vrea sa fac o mentiune foarte importanta asupra temperaturilor nocturne. Acestea vor fi din ce in ce mai ridicate. Cu alte cuvinte, pe parcursul noptilor urmatoare, valorile termice foarte ridicate - in jurul a 30 de grade - pana spre ora 22,00-23,00 sa marcheze o scadere foarte lenta, urmand ca in orele diminetii, respectiv orele 5-6,00, sa ajunga la ceea ce numim noi temperatura minima, respectiv undeva in jurul a 22-23 de grade, ceea ce inseamna oricum noapte tropicala.Avand in vedere faptul ca aproximativ 12 ore temperatura la doi metri deasupra pamantului se va mentine peste 30 de grade, cu siguranta disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat si in crestere", a precizat ea.Pe de alta parte, in conditiile in care temperaturile vor scadea sub 30 de grade abia dupa ora 22,00, ea a apreciat ca orice suplimentare a cantitatii de vapori de apa, la orele dupa-amiezii, ar contribui la mentinerea disconfortului. Bancila a subliniat ca momentul optim pentru realizarea stropitului urban ar fi spre miezul noptii.