Proiectul de ordonanta de urgenta privind pensiile speciale va fi introdus pe ordinea suplimentara de zi a sedintei de Guvern

Guvernul va discuta in sedinta de azi proiectul de ordonanta de urgenta prin care va fi schimbat modul de calcul a pensiilor speciale, precum si procedura de actualizare a acestora. Insa, proiectul va fi introdus pe ordinea suplimentara de zi, nu pe cea data obisnuita, facuta deja publica.

Proiectul privind pensiile trebuia sa intre joi in atentia Executivului, insa sedinta a fost amanata cu o zi pentru ca proiectul nu avea toate avizele necesare pentru adoptare.

Proiectul de OUG privind pensiile speciale prevede ca pensia angajatilor MAI si MApN nu va mai putea depasi media soldelor sau salariilor primite in anii de activitate, in baza carora s-a calculat venitul. Proiectul limiteaza si indexarea pensiilor speciale cu rata medie anuala a inflatiei, fara alte sporuri, dispozitie care se va aplica si pensionarilor din aviatie, personalului auxiliar din instante si parchete, functionarilor parlamentari, diplomatilor si parlamentarilor, scrie news.ro.

Potrivit acestui proiect, cuantumul net al pensiei militare de stat nu poate fi mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul a pensiei, astfel incat pensiile nu vor mai putea depasi valoarea salariilor.



Sunt eliminate si sporurile primite in cazul indexarilor. Pensiile astfel nu vor mai fi indexate cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, ci doar cu nivelul mediu al inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an. Daca in urma actualizarii rezulta un cuantum al pensiei mai mic, se pastreaza cuantumul pensiei aflat in plata.

Intentia initiala a Guvernului era, ca intr-o prima etapa, sa reglementeze doar situatia pensiilor din sistemul de aparare si ordine publica, Ministerul Apararii Nationale (MApN) transmitand, miercuri, ca specialistii din minister, alaturi de cei din Ministerul Afacerilor Interne, pregatesc un draft al Ordonantei de Urgenta privind pensiile militarilor. "In acest moment, specialistii Ministerului Apararii Nationale si cei ai Ministerului Afacerilor Interne continua consultarile si pregatesc draft-ul actului normativ ce va fi discutat in cadrul Executivului, cele doua ministere fiind co-initiatoare", se arata intr-o precizare a MApN.

Joi insa, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca proiectul va viza aproape toate categoriile de pensii special.

"Aceasta ordonanta este extinsa la toate categoriile de pensii speciale, nu numai la cele militare, inclusiv la functionarii parlamentari. Toate pensiile speciale, mai putin magistratii, care, la ora actuala, exista doua decizii ale Curtii Constitutionale care interzic discutii pe legea pensiilor", a declarat Vasilescu, la Antena 3.

Anuntul initial privind intentia Executivului de a schimba prevederile legale ce reglementeaza sistemul de pensii speciale a fost facut, duminica, de catre ministrul Muncii.

"Avem de gand sa dam o ordonanta chiar saptamana viitoare. Am lucrat la ea. Nu ne-am apucat inca de Legea pensiilor pe partea de contributivitate unde este obligatoriu sa facem cresterile din programul de guvernare, insa dupa aparitia Legii salarizarii ne-am dat seama ca, daca nu corectam sistemul, in sensul ca, daca lasam pensiiile de serviciu sa se actualizeze cu ce este la cei activi, vom ajunge intr-o situatie foate neplacuta de anul viitor, in sensul ca economia nu poate sa sustina astfel de cresteri", a motivat Lia Olguta Vasilescu.