ANM: Canicula va ramane in Bucuresti pana spre sfarstiul saptamanii vitoare, dar de luni seara ar putea aparea ploi si furtuni

"Astazi (vineri, n.r.) sunt 38 de grade, sambata, 38-39, dar acest val de caldura va continua si la sfarsitul saptamanii, duminica, pentru ca el sa ramana de interes in zona sudica si in prima parte a saptamanii viitoare. Intensitatea maxima a acestui val de caldura pentru Bucuresti se va concretiza pe parcursul zilei de sambata, pentru ca ulterior, duminica, temperatura maxima sa scada putin, la 37-38", a declarat Gabriela Bancila in cadrul comandamentului de combatere a efectelor caniculei organizat la Primaria Capitalei.Potrivit meteorologului, vremea se va mentine caniculara si saptamana viitoare, cand temperaturile vor depasi 35 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat si in crestere, mai ales pe timpul noptii."Disconfortul termic se va mentine ridicat si la inceputul saptamanii viitoare, pentru ca va creste gradul de umezeala odata cu probabilitatea de aparitie a averselor insotite de intensificari ale vantului, descarcari electrice, incepand de luni seara. Dupa ce a stagnat o masa de aer, probabilitatea pentru intensificari ale vantului care sa provoace pagube e mai mare", a adaugat Gabriela Bancila.Ea a mai precizat ca valul de caldura se va incheia la sfarsitul saptamanii viitoare, insa partea de sud a tarii, inclusiv Capitala, va iesi ultima de sub influenta acestuia.