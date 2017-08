Tarom vrea trei avioane pentru zboruri lungi si a lansat procedura de achizitie. Destinatiile zborurilor ar putea fi SUA si China

Anuntul Tarom precizeaza ca cele trei aeronave lung-curier trebuie sa fie echipate cu 2 motoare, "sisterships", sa fie din generatia actuala de aeronave cu cel mai mic cost posibil de combustibil pe cursa si/sau pe loc oferit. Fiecare aeronava trebuie sa aiba intre 225 si 270 de locuri, in doua sau trei clase (toate aeronavele oferite in configuratie similara).Tarom nu exclude ca aeronavele sa fie second-hand. La capitolul vechime, anuntul scrie: "Nu mai vechi de anul 2012, cu cel mai mic cost posibil de mentenanta si cea mai scurta durata de imobilizare a aeronavei in lucrari de intretinere tehnica programata".Avioanele trebuie sa poata oferi o autonomie de minim 5200 nm (n.r. mile marine) sa fie dotate cu sisteme de in-flight entertainment, wi-fi, sa aiba scaune cu tapiterie tip piele si o zona de odihna pentru echipaj. De asemenea, aeronavele trebuie sa aiba si un compartiment cargo de tip bulk ventilat si controlat termic.Iata si criteriile pentru selectarea ofertei castigatoare: pretul, posibilitate de finantare, gradul de integrare a aeronavelor in structura actuala a flotei, suportul initial oferit pentru introducerea in serviciul comercial.Ofertele trebuie transmise catre TAROM pana la data de 31 august.In luna mai Tarom a inchiriat pe o perioada de 10 ani doua noi avioane Boeing 737-800 NG. Cele doua avioane intrate in serviciul TAROM au reprezentat prima innoire a actualei flote din ultimii zece ani.La momentul respectiv Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, declara ca Tarom ia in calcul si inchierierea pana la finalul anului a cel putin doua noi avioane lung-curier cu care compania aeriana vrea sa faca zboruri pe rute spre SUA si China.