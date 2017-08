Fost ambasador al R. Moldova in Rusia: Moscova va pedepsi exemplar Chisinaul pentru ca "rascoala impotriva acestei dominatii brutale si sfidatoare" s-ar putea repeta si in alte state

"Aceasta atitudine sfidatoare a lui Rogozin in raport cu Republica Moldova demult trebuia sanctionata. Dar Moscova va raspunde dur. Trebuie inteles ca declararea unui vicepremier rus in calitate de persoana non-grata, indeosebi intr-o tara pe care Rusia o considera in zona sa de interes este un pas iesit din comun", crede Anatol Taranu.In opinia acestuia, Rusia va incerca sa "pedepseasca exemplar" Republica Moldova, iar printre actiunile sale s-ar putea numara chiar si escaladarea conflictului armat de pe Nistru."Federatia Rusa examineaza atent aceasta situatie, pentru ca ce a facut Republica Moldova este ca un fel de rascoala impotriva acestei dominatii brutale si sfidatoare a Federatiei Ruse in spatiul post-sovietic si nu poate sa nu inteleaga ca exemplul Moldovei ar putea fi urmat si de alte tari.Daca Republica Moldova nu va fi pedepsita exemplar, acest lucru s-ar putea repeta si in alte state. De aceea, cred ca Rusia va incerca sa reactioneze cat mai dur.In primul rand cred ca vor exista sanctiuni economice, nu este exclus ca se va umbla si in zona migrantilor moldoveni din Federatia Rusa, dar nu exclud ca politicul rusesc va examina metode si mai dure, care ar putea ajunge la declansarea unor tensiuni de ordin militar in zona conflictului transnistrean", avertizeaza fostul ambasador moldovean la Moscova.Amintim ca vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat ieri persoana indezirabila pe teritoriul Republicii Moldova, dupa mai multe declaratii controversate ale acestuia, la sfarsitul saptamanii trecute, atunci cand nu a putut ajunge la Chisinau, dupa ce Romania i-a interzis accesul in spatiul sau aerian. Kremlinul a calificat drept " absolut inacceptabila" decizia autoritatilor de la Chisinau de a-l declara persona non grata pe vicepremierul Dimitri Rogozin. Si presedintele Republicii Molodova Igor Dodon a criticat aceasta masura, pe care a numit-o "act de mare stupiditate politica" si un deserviciu pentru Moldova si pentru moldoveni.