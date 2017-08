Canicula in toata tara, temperaturile vor atinge 42 de grade / Restrictii de circulatie pe sosele si pe calea ferata

Restrictionarea circulatiei este necesara pentru protectia sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformari majore ireversibile cu pierderea stabilitatii imbracamintii rutiere.

Primaria Capitalei a anuntat joi ca 20 de puncte de combatere a caniculei au fost amenajate in cele mai aglomerate zone din Bucuresti, iar operatorii de salubritate din toate sectoarele au obligatia sa intensifice programele de stropit si sa evacueze mai des deseurile menajere acolo unde este necesar.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare cod rosu de canicula pentru zilele de vineri si sambata , care vizeaza 12 judete din jumatatea de vest a tarii, unde se vor semnala temperaturi extreme si disconfort termic deosebit de accentuat. Restul tarii va fi de sub atentionare cod portocaliu de canicula.Astfel, potrivit meteorologilor, vineri (4 august) si sambata (5 august), valul de caldura care a debutat inca de luni (31 iulie) va continua sa se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati si se va situa frecvent, in zonele joase de relief, intre 82 si 84 de unitati.Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre 22 si 25 de grade. In zonele de campie si de podis ale judetelor Satu Mare, Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Salaj, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Mehedinti si Dolj, unde va fi cod rosu, se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei si care se vor situa intre 39 si 42 de grade.In Moldova, Dobrogea, Muntenia si local in Maramures, Transilvania si Oltenia, unde va fi cod portocaliu, temperaturile maxime se vor situa in general intre 36 si 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decat mediile climatologice specifice perioadei.Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a instituit2017, in intervalul orar 10:00 - 20:00, pe drumurile nationale si autostrazile care tranziteaza teritoriul Romaniei, pentru autovehiculele cu o masa autorizata mai mare de 7,5 tone.De asemenea, CFR a informat ca, incepand de marti si pana la sfarstiul acestei saptamani, viteza de circulatie a trenurilor poate fi redusa cu 20-30 de kilometri/ora fata de viteza normala pe unele tronsoane, din cauza temperaturilor ridicate prognozate.Primarul general Gabriela Firea, a convocat pentru vineri, de la ora 10,00, un