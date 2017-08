Comandament de combatere a efectelor caniculei, la Primaria Capitalei. De la ora 9.00 este cod portocaliu de caldura extrema in Bucuresti

¬Primarul general, Gabriela Firea, a convocat pentru vineri, de la ora 10,00, un comandament de combatere a efectelor caniculei in cotextul in care Bucurestiul se va afla de la ora 9.00 sub Cod portocaliu de canicula.

Primaria Cappitalei a anuntat joi ca 20 de puncte de combatere a caniculei au fost amenajate in cele mai aglomerate zone din Bucuresti, iar operatorii de salubritate din toate sectoarele au obligatia sa intensifice programele de stropit si sa evacueze mai des deseurile menajere acolo unde este necesar.

Corturile anticanicula sunt amplasate in urmatoarele zone: Piata Victoriei, Piata Romana - metrou, Piata Universitatii - Arhitectura, Piata Unirii - bd. Regina Maria, Piata Unirii - magazin Unirea, Dristor - metrou, Parcul Herastrau, Magazinul Bucur Obor, Parcul Carol, Parcul Cismigiu.

Containerele au fost montate in: Piata Romana - rond ASE, Piata Universitatii - Spital Coltea, Piata Moghioros, sos. Stefan cel Mare intersectie cu str. Barbu Vacarescu, Piata Iancului, Piata Muncii, Piata Crangasi, Gara de Nord, Piata Roma - str. Gabroveni, str. 11 Iunie colt cu bd. Regina Maria.

De altfel, meterologii au anuntat ca vineri si sambata va fi cod portocaliu de canicula in Moldova, Dobrogea, Muntenia si local in Maramures, Transilvania si Oltenia. In aceste zone, temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 36 si 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decat mediile climatologice specifice perioadei.

12 judete din vestul tarii si sud-vestul tarii vor fi vineri si sambata sub cod rosu de canicula.

Dsconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati si se va situa frecvent, in zonele joase de relief, intre 82 si 84 de unitati. Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre 22 si 25 de grade.

Valul de caldura va persista pana spre mijlocul saptamanii viitoare.