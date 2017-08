Ministrul Educatiei, Liviu Pop, insista in continuare cu manualul de sport: Trebuie sa respectam legea, nu pot opri o licitatie

Intrebat cum a aparut subiectul legat de acest manual de sport, Pop a raspuns: "Printr-o lege care spune acest lucru (...) Manualul e un drept obligatoriu al fiecarui copil din Romania".In opinia sa, "frica ca aceste manuale vor ingreuna si mai mult ghiozdanul elevului a facut sa apara aceasta reactie" publica nefavorabila.Acesta a sustinut si ca la sport exista un "numar foarte mare de profesori necalificati" si ca si "foarte multi parinti au de invatat din aceste manuale" de sport.Intrebat daca i-a explicat si premierului Mihai Tudose - care a caracterizat ideea drept "o gluma" - acest lucru, ministrul Educatiei a raspuns: "I-am explicat"."Singura obligatie si a mea si a guvernului e ca in 11 septembrie sa avem toate manualele", a continuat Liviu Pop, adaugand: "Daca e o gluma pe care am mostenit-o e o gluma pe care am mostenit-o".Ministrul a sustinut ca "trebuie sa respectam legea" si ca nu poate "opri o licitatie" in derulare.Premierul Mihai Tudose a comentat, luni, tot la Antena 3, controversa privind introducerea manualelor pentru educatie fizica, spunand ca este "convins" ca a fost o "gluma" a ministrului Educatiei, Liviu Pop, dar, daca el reuseste sa aduca toate manualele necesare in clase la inceperea scolii, poate sa prezinte si un "manual de colorat la sport"."O sa aprofundam subiectul cu domnul ministru. Eu sunt convins ca a fost o gluma. Chiar sunt convins ca a fost o gluma", a adaugat Mihai Tudose.