Puiu Popoviciu va fi dat in urmarire internationala (surse)

Popoviciu a fost dat in urmarire nationala de Politia Romana miercuri dupa ce nu a fost gasit la domiciliu in vederea executarii deciziei definitive de condamnare a sa in dosarul 'Baneasa'.Poza si datele afaceristului Gabriel Puiu Popoviciu au fost publicate, miercuri seara, pe site-ul Politiei Romane la rubrica 'persoane urmarite'.'In situatia in care persoana este condamnata definitiv de catre instanta la pedeapsa cu inchisoarea, in baza mandatului de executare a pedepsei, politistii se deplaseaza la adresa de domiciliu a celui in cauza, in vederea aplicarii masurii dispuse. In situatia in care persoana nu este gasita, in baza mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea, dupa ce se executa verificari, cel condamnat este dat in consemn la frontiera si este dispusa masura urmaririi la nivel national', au explicat reprezentantii Politiei.Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani inchisoare in dosarul 'Baneasa'. Instanta suprema a admis in parte apelul lui Popoviciu si i-a scazut pedeapsa de la 9 ani, cat primise la Curtea de Apel Bucuresti, la 7 ani inchisoare.