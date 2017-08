Ungaria constata o crestere semnificativa a numarului migrantilor prinsi la frontiera cu Romania / 21 de migranti au fost opriti joi de politistii romani la granita cu Ungaria

Daca in anul 2016 au fost descoperiti numai 57 de migranti care au incercat sa treaca ilegal frontiera Ungariei venind dinspre Romania, in perioada scursa de la inceputul anului in curs numarul lor a ajuns la 374, a precizat oficialul ungar la o conferinta de presa.Gyorgy Bakondi a mai spus, potrivit agentiei MTI, ca in prima jumatate a anului politia romana a descoperit circa 2.500 de persoane care au incercat sa treaca ilegal granita.El a mentionat ca anul trecut in total 19.000 de persoane au incercat sa intre ilegal in Ungaria, iar pentru anul in curs s-au intregistrat circa 7.300 de tentative pana pe 28 martie, data la care in aceasta tara a intrat in vigoare o legislatie de azil mai severa, dupa aceasta data si pana in prezent fiind descoperiti alti 4.200 de migranti care au incercat sa patrunda in Ungaria.Un grup de 14 irakieni si sirieni a fost descoperit la circa 40 de metri de frontiera cu Ungaria, acestia fiind intorsi din incercarea lor ilegala de a trece granita de catre politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac.Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, citat de Agerpres, cei 14 au fost observati in cursul noptii, in jurul orei 00.30, intr-o zona in care nu isi justificau prezenta, in timp ce se deplasau pe jos, pe camp, spre Ungaria."Persoanele in cauza au fost retinute la aproximativ 40 de metri interior fata de linia de frontiera, iar apoi conduse la sediul Sectorului PF Nadlac pentru cercetari", se arata in comunicat.Cu ocazia verificarilor preliminare, s-a stabilit ca acestia sunt cetateni din Siria si Irak, unsprezece adulti, cinci femei si sase barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 33 de ani, si trei minori, cu varste cuprinse intre 3 si 17 ani. Toti paisprezece sunt solicitanti de azil in Romania si au declarat ca incercau sa treaca ilegal frontiera cu scopul de a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen.Sapte cetateni din Afganistan si Pakistan, solicitanti de azil in Romania, au fost depistati de politistii de frontiera timisoreni in timp ce incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, pe la Cenad, pentru a ajunge in tari din vestul Europei."Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Sannicolau Mare au declansat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale, in urma careia au depistat pe raza localitatii de frontiera Cenad sapte cetateni straini care se deplasau din interiorul tarii spre frontiera cu Ungaria", arata un comunicat al Politiei de Frontiera Timisoara difuzat joi si citat de Agerpres.Persoanele in cauza, care nu isi justificau prezenta in zona, au fost duse la sediul Politiei de Frontiera Sannicolau Mare pentru cercetari, unde s-a stabilit ca sunt cetateni din Afganistan si Pakistan, cinci adulti cu varste cuprinse intre 18 si 45 de ani, si doi minori de 16 si 17 ani, toti solicitanti de azil.Din primele declaratii a rezultat ca ei au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei.In cele doua cauze, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale care se impun.