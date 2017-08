Detinutul evadat de la Penitenciarul Poarta Alba, prins in Vrancea la volanul unei masini

''Detinutul va fi incarcerat la Penitenciarul Focsani, urmand a fi transferat si reincarcerat in cel mai scurt timp la Penitenciarul Constanta - Poarta Alba. Mentionam ca in acest caz au fost sesizate organele competente, pentru savarsirea infractiunii de evadare'', potrivit unui comunicat de presa transmis de Penitenciarul Poarta Alba.Un detinut de la Penitenciarul Poarta Alba, condamnat la 20 de ani pentru omor, a fost cautat dupa ce, joi dimineata, a reusit sa fuga de la un punct de lucru din localitatea Lumina, unde fusese repartizat sa isi desfasoare activitatea alaturi de alte persoane private de libertate, aflate sub supraveghere.'In data de 03.08.2013, in jurul orelor 9,00, persoana privata de libertate Valentin Perdeicu, condamnat la 20 de ani pentru omor, in varsta de 38 ani, incarcerat in Penitenciarul Constanta - Poarta Alba, a parasit punctul de lucru la care era repartizat, respectiv S.C. AVICOLA S.A din localitatea Lumina, judetul Constanta. Detinutul in cauza facea parte dintr-un grup de 13 detinuti, care executa munca necalificata, sub supraveghere', a informat directorul Penitenciarului Poarta Alba, com. sef Florentin Muscalu, printr-un comunicat de presa.Detinutul, in varsta de 38 de ani, din Piatra Neamt, executa pedeapsa in regim deschis si urma sa fie analizat in comisia de propuneri pentru liberare conditionata in decembrie 2017.'In vederea capturarii detinutului au fost dispuse masuri specifice in astfel de situatii, respectiv blocarea cailor de acces pe posibile directii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de urgenta a mai multor echipe de cautare formate din personalul unitatii, precum si cooperarea cu Inspectoratul Judetean de Politie si Inspectoratul Judetean de Jandarmi Constanta', conform sursei mentionate.Totodata, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative pentru analizarea circumstantelor ce au condus la producerea incidentului.