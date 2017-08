Liviu Pop: In sala de clasa va fi o zona in care elevii sa isi depoziteze telefoanele in timpul orelor

"Am discutat cu parintii si urmeaza sa facem o comisie de dialog social pe subiectul regulamentului de organizare si functionare al unitatilor scolare si sunt de acord ca, in interiorul salii de clasa, sa existe o zona in care copilul, la inceputul orei, sa isi depoziteze mobilul, iar la finalul orei sa reia acel mobil. Costurile sunt minime. Toti parintii au fost de acord, sunt convins ca si profesorii vor fi de acord. Voi avea o intalnire si cu federatiile sindicale in asa fel incat negocierea noului regulament sa aduca un plus in calitatea actului educational", a afirmat Pop, dupa o intalnire cu reprezentantii Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar (FNAP-IP).El a explicat aceasta masura prin faptul ca unii elevi au alte preocupari in timpul orelor de curs."Sunt foarte multe studii si analize vizavi de preocuparile pe care le au unii elevi in timpul orelor", a mentionat Pop.In legatura cu functionarea camerelor de luat vederi in scoli, Liviu Pop a spus ca ministerul doreste acest sistem de supraveghere, dar nu in salile de curs."Si noi, prin proiectul de strategie de combatere a violentei si protectiei elevilor si profesorilor, ne dorim sa avem o zona video in curte, in perimetrul unitatilor scolare, pe holuri, nu in sala de clasa", a explicat ministrul, mentionand, insa, ca nu toate scolile sunt dotate cu aceste sisteme in acest moment.Reprezentantii Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar au explicat jurnalistilor ca telefoanele mobile vor fi depuse in fiecare sala de clasa in dulapuri sau cutii.