Oficial: Romania vrea sa cumpere elicoptere de atac pentru armata de la compania americana Bell Helicopters produse in Romania

Guvernul a semnat contractul cu Bell Helicopters Foto: gov.ro

Scrisoarea a fost semnata dupa convorbiri la guvern intre reprezentantii Bell Helicopters si premierul Mihai Tudose, ministrul apararii - Adrian Tutuianu, ministrul economiei - Mihai Fifor, seful Statului Major General - generalul Nicolae Ciuca si seful Statului Major al Fortelor Aeriene - generalul locotenent Laurian Anastasof."In perioada urmatoare, vor avea loc discutii aprofundate intre reprezentantii Ministerului Economiei si cei ai Bell Helicopter privind infiintarea unei societati mixte, dar si a transferului tehnologic si de know-how care sa permita productia elicopterelor pe teritoriul Romaniei", se arata in comunicatul citat.Decizia privind achizitionarea de elicoptere de atac se fundamenteaza pe planul de inzestrare aprobat recent de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, potrivit guvernului.Compania americana si IAR SA (detinuta majoritar de Ministerul Economiei) au in derulare un Memorandum de intelegere semnat in noiembrie 2016 prin care cele doua parti se angajeaza la o potentiala colaborare ce ar consta in sprijin tehnic, in caz caAH-1Z Viper este unul dintre cele mai performante elicoptere de atac, aflat doar in dotarea infanteriei marine a Statelor Unite ale Americii.Elicopterul este unul bimotor si este o variantă modernizată a elicopterului Bell AH-1 SuperCobra dezvoltat in colaborare cu United States Marine Corps. I se mai spune si Zulu Cobra si este privit drept unul dintre cele mai performante elicoptere de atac alaturi de Boeing AH-64 Apache.Pe de alta parte, in septembrie 2016 aparea informatia intr-o publicatie americana ca Fortele Terestre Romane se intereseaza sa achizitioneze elicoptere de atac. Jane's Defense cita o cere de informatii emisa de catre US Army in numele Fortelor Terestre Romane pentru achizitia de elicoptere destinate in principal misiunilor de sprijin aerian apropiat-CAS (Close Air Support), dar care sa poate fi folosit si pentru transport de trupe si cargo sau misiuni de evacuare medicala (Medevac).Jane's Defence scria ca in specificatiile indicate de Fortele Romane s-ar putea incadra mai multe modele de elicoptere precum Airbus H145M, Airbus H215M, Airbus H225M, Bell OH-58D Kiowa Warrior,, Boeing AH-6i sau MD 530F.