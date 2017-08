Galati: Un barbat de 60 de ani a murit pe strada, cel mai probabil din cauza caniculei

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita, a declarat, joi, ca printr-un apel la 112 s-a semnalat faptul ca un barbat de aproximativ 60 de ani este cazut pe strada, in fata unui bloc din municipiul Galati."Apelul a fost in jurul orei 13.00 si s-a semnalat ca un barbat, de aproximativ 60 de ani, este cazut pe strada, in fata blocul M2, de pe strada George Cosbuc. La fata locului, s-a deplasat un echipaj medical cu autospeciala SMURD de tip B, s-au efectuat manevrele de resuscitare, dar barbatul, aflat in stop-cardiorespirator, nu a mai putut fi salvat", a spus Chirita.Din primele informatii se pare ca barbatului i s-a facut rau din cauza temperaturilor ridicate.De altfel, potrivit sefului Servciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi, incepand de miercuri si pana joi la pranz, echipajele ambulantelor au intervenit pentru salvarea a11 persoane carora li s-a facut rau in diferite locuri publice, din cauza temperaturilor extrem de ridicate.