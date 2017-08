In cursul acestei vizite, Emmanuel Macron va avea discutii cu omologul sau roman, Klau Iohannis, si cu premierul Mihai Tudose.Este vorba de prima vizita pe care noul presedinte al Frantei, Emmanuel Macron, o efectueaza in Romania si prima sa deplasare intr-o tara din Europa de Est.Klaus Iohannis s-a mai intalnit insa cu Emmanuel Macron in marja consiliului european din luna iunie.