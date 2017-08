Achizitii noi in Aparare: 173 de autocamioane pentru transportul trupelor si 20 de autocisterne

Ministerul Apararii Nationale a scos la licitatie achizitia a 173 de Autocamioane de transport capacitate medie ACMD, semnaleaza site-ul resboiu.ro. Valoarea estimata fara TVA este de 131.307.000 lei. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 6 septembrie, iar criteriile de atribuire sunt prtetul ofertei (60%) si oferta tehnica (40%).Livrarea camioanelor va trebui sa fie facuta in termeni de 11 luni de la atribuirea contractului.Potrivit caietului de sarcini autocamioanele trebuie sa aiba un motor Diesel care sa respecte norma de poluare Euro 5 atunci cand functioneaza pe motorina. Motoarele trebuie sa aiba si posibilitatea utilizarii conbustibilului unic standard NATO (conform prevederilor STANAG 4362 - tip petrol turboreactor).Motoarele vor trebui sa dezvolte o putere de minim 13 CP/tona, iar autocamioanele vor trebui sa aiba o viteza maxima pe sosea de mini 85 km/h.Transmisa trebuie sa fie 6 X 6, sarcina utila de 10 tone, iar masa maxima de 26 de tone. Dimensiunile fizice ale autocamionului trebuie sa eprmita transportul acestuia in diferite tipuri de aeronave militare si nave.Autocamioanele vor trebuie sa aiba o garda la sol de minim 380 de mm si sa poata traversa vaduri de apa de o adancime minim de 700 mm.Cabina trebuie sa fie prevazuta cu oblon in plafon care sa permita iesirea/ tragerea cu armamentul individual de catre personalul insotitor. Camionul trebuie sa aiba aer conditionat, sistem de diagnositcare OBD, sistem de reglare a presiunii in pneuri.Suprastructura va trebui sa contina o platforma plana, acoperita cu o prelata impermeabila in culoarea caroseriei (verde) si sa fie echipata cu banci rabatabile care sa permita transportul a minim 24 de persoane. Durata estimata pentru folosirea camionului va fi de minim 10 ani.Totodata MApN a mai lansat o licitatie pentru achizitia a 20 de autocisterne pentru transportul combustibilului.Durata contractului va fi de 36 de luni, iar valorea estimata a contractului este de 40.336.134 lei fara TVA. Termenul pentru depunerea ofertelor este 18 septembrie.Capul tractor pentru autocisterne trebuie sa aiba un motor Diesel, cu o putere minima de 400 CP. Motorul trebuie sa functioneze pe motorina (Euro 5) si sa aiba posibilitatea utilizarii conbustibilului unic standard NATO (conform prevederilor STANAG 4362 - tip petrol turboreactor).Cisterna trebuie sa aiba o capacitate utila de incarcare intre 28.000 de litri si 32.000 de litri si sa fie compartimentat in 5 compartimente.In 2016 MApN acorda fabricii Roman Brasov un contract de 2,4 milioane de euro pentru un numar de 23 de camioane miltare 6X6. Autovehiculele au tractiune 6X6 si motoare MAN si sunt de doua tipuri: 11 dintre ele in configuratia transport container specializat ATCS si 12 in configuratia autocamion de transport capacitate medie ACMD.Decizia de a achizitiona un numar semnificativ de camioane noi pentru transportul trupelor a fost luata in urma accidentului de la inceputul lunii iulie cand un camion militar avand la bord 13 militari din cadrul Batalionului 30 Vanatori de Munte s-a rasturnat intr-o prapastie in judetul Arges iar trei sodlati au murit. Primele informatii idnicau o problema la sistemul de franare. Accidentul a ridicat din nou problema dotarii precare, depasite fizic si moral a Armatei Romane, iar autoritatile din Guvern au dat garantii ca vor demara de urgenta proceduri pentru innoirea parcului auto al Armatei.