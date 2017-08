SURSE Puiu Popoviciu si cartelul anti-DNA. Cine este omul de afaceri care finanteaza activitati de lobby extern impotriva luptei anticoruptie 

Citeste mai multe detalii despre Cartelul anti-DNA: Schimbare majora de tactica in lupta cu Kovesi

Cartelul anti-DNA a devenit foarte activ in Statele Unite in ultimele luni. Alti potenti oameni de afaceri cu bune conexiuni peste Ocean au organizat o vasta operatiune de lobby cu scopul de a convinge decidentii de la Washington sa-si retraga sustinerea pentru DNA si Kovesi. Lor li s-a alaturat grupul Monaco, conform informatiilor obtinute de HotNews.ro, dar si lideri politici importanti. Printre varfurile campaniei mediatice derulate in plan extern impotriva DNA se numara si Alexander Adamescu, fiului omului de afaceri decedat la inceputul anului.Gabriel „Puiu” Popoviciu (58 de ani) trece drept unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața imobiliară din România, una dintre afacerile sale pentru care a si fost condamnat la 7 ani de inchisoare fiind tranzactia cu terenurile din nordul Bucurestiului unde se afla centrul comercial Baneasa si ambasada Statelor Unite.au descoperit, in aprilie 2014, că miliardarul român Puiu Popoviciu face tranzacții cu apartamente de lux la New York chiar în timp ce averea sa din România era sub sechestru.RISE a identificat în orașul american trei apartamente de lux înregistrate pe numele familiei Popoviciu. Toate trei se găsesc la etajul 44 al clădirii zgârie-nori Olympic Tower, în inima cartierului Manhattan, la intersecția dintre Fifth Avenue și 51st Street.Locuințele, care au costat peste opt milioane de dolari, au fost înregistrate pe numele miliardarului, pe numele fostei sale soții, Doina Nadia Popoviciu-Dincă, și pe numele fiicei lor, Doina Gabriela Popoviciu.Căsătorit în 1980 cu Doina, fiica lui Ion Dincă, fost prim-vicepremier în regimul comunist, Popoviciu a emigrat imediat dupa Revolutie în Statele Unite ale Americii, stabilindu-se la New Jersey, scrie Profit.ro. A revenit ulterior în țară pentru a dezvolta afaceri. Una dintre primele sale afaceri a fost înființarea firmei IT ComputerLand, împreună cu celălalt ginere al lui Ion Dincă, Nicolae Badea, acționar atunci la Clubul Dinamo.S-a implicat în alte firme, precum Băneasa Investment, hotelurile Howard Johnson, Grand Plaza, Ramada Plaza și Ramada Parc, Casa Doina, Alltrom, IKEA, Comaliment, Pizza Hut, KFC. În 2003 avea o avere estimată la cel puțin 100 de milioane de dolari.In martie 2009, fostul presedinte,Traian Băsescu a declarat, potrivit Mediafax, că l-a cunoscut pe Puiu Popoviciu la Primărie, când a prezentat programul de investiţie în nord, şi că este "o eroare să blamezi o investiţie de asemenea dimensiuni".Întrebat dacă fratele său, Mircea Băsescu, are vreo legătură de afaceri cu Puiu Popoviciu, şeful statului a răspuns: "Nu are nicio legătură de afaceri, aţi văzut declaraţia de aseară, şi nu cred că mai era nevoie de o nouă întrebare. L-am cunoscut pe Puiu Popoviciu la Primărie, când a prezentat programul de investiţii în nord".Întrebat dacă ştia că fiica lui, Ioana Băsescu, are biroul notarial într-un imobil al lui Puiu Popoviciu, Traian Băsescu a răspuns: "Hai să ne înţelegem cu următorul lucru: unde-i crima lui Popoviciu că a făcut o investiţie de câteva miliarde în Bucureşti? Este o crimă? Se pare că asta-i abordarea publică şi e foarte greşită. Problema, dacă există, este în zona legalităţii transferului terenului, dar de aici până la a blama o investiţie de asemenea dimensiuni consider că este o eroare".Procurorii au aratat in rechizitoriul trimis instantei ca, in perioada 2000 - 2004, Ioan Niculae Alecu (rectorul USAMV Bucuresti), beneficiind de sprijinul interesat al lui Gabriel Popoviciu, "in baza unui contract incheiat cu incalcarea prevederilor legale", a facut posibila aducerea unui teren de 224 hectare, apartinand domeniului public al statului, ca aport in natura la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, societate controlata de Popoviciu.