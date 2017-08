Sindicalistii din penitenciare continua protestele: aproape jumatate din personal si-a anuntat deja refuzul de a efectua ore suplimentare; activitatile din penitenciare vor fi reduse pana la nivelul minim

"Urmare a declansarii protestelor din penitenciare, la 01 august 2017, ministrul justitiei a decis in cele din urma, sa viziteze un penitenciar si sa invite sindicatele reprezentative la negocieri, in vederea identificarii unor solutii pentru eliminarea problemelor din penitenciare. In comunicatul institutiei pe care o coordoneaza, ministrul justitiei noteaza si faptul ca, in sfarsit, a luat un prim contact cu ceea ce inseamna conditii de lucru in penitenciare si probleme pentru personalul din penitenciare. Din pacate, extrem de tarziu si doar fortat de imprejurari", afirma Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei sindicatelor din ANP, intr-un comunicat remis joi redactiei.Potrivit comunicatului, personalul din penitenciare ii reproseaza ministrului justitiei, pe langa lipsa de implicare in rezolvarea problemelor referitoare la coditiile de lucru, lipsa de personal si deficientele cadrului legislativ, si faptul ca acesta nu si-a indeplinit obligatia de reprezentare a angajatilor din penitenciare cu prilejul elaborarii, dezbaterii si aprobarii legislatiei salariale si a pensiilor de serviciu, ori a suspendarii ocuparii functiilor vacante."Cu acest prilej informam ca, la acest moment, aproape jumatate din personalul sistemului penitenciar a notificat conducerile unitatilor din sistemul administratiei penitenciare referitor la refuzul de a efectua ore suplimentare, urmand ca pana la 08 august 2017 toti cei care sprijina actiunile de protest sa faca aceste notificari. Estimam ca primele efecte ale refuzului de a efectua ore suplimentare vor aparea in cea de-a doua jumatate a lunii august, cand activitatile din penitenciare vor fi reduse pana la nivelul minim. Astfel, va fi asigurata paza si supravegherea detinutilor, iar activitati precum escortarea la puncte de lucru, autoritati judiciare si institutii sanitare ori activitati educative vor fi suspendate din lipsa de personal", atrage atentia presedintele Federatiei sindicatelor din ANP."Ramanem deschisi unui dialogul, urmand ca marti 08 august 2017 sa onoram invitatia facuta de catre ministrul justitiei sub presiunea protestelor declansate in penitenciare. Vom prezenta si vom solicita solutii concrete la problemele din penitenciare, asa cum am facut-o si inainte de aceste actiuni de protest", mai afirma acesta, precizand ca "simultan, protestele angajatilor din penitenciare vor continua pana cand Guvernul Romaniei va dispune masuri concrete pentru imbunatatirea conditiilor de lucru, eliminarea deficitului de personal si modificarea cadrului legal astfel incat sa fie asigurata protectia angajatilor din penitenciare la locul de munca, pe strada si acasa".