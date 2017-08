UPDATE Sedinta de Guvern programata pentru joi, in care ar fi trebuit discutata OUG privind pensiile militare, a fost amanata pe vineri - surse

Potrivit surselor citate, motivul amanarii este lipsa tuturor avizelor de specialitate necesare discutarii acestei OUG.Sedinta de Guvern ar fi trebuit sa inceapa la ora 13.00. Ea va fi, cel mai probabil, reprogramata pentru vineri, tot pentru ora 13.00.Actul normativ prin care se modifica modalitatea de calcul a pensiilor pentru angajatii Ministerului de Interne si Ministerului Apararii Nationale ar fi trebuit sa intre in discutia cabinetului Tudose in sedinta de Guvern de joi, alaturi de Legea vaccinarii si a plafonarii indemnizatiilor de crestere a copilului.Anuntul privind intentia Executivului de a schimba prevederile legale ce reglementeaza sistemul de pensii speciale a fost facut, duminica, de catre ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu."Avem de gand sa dam o ordonanta chiar saptamana viitoare. Am lucrat la ea. Nu ne-am apucat inca de Legea pensiilor pe partea de contributivitate unde este obligatoriu sa facem cresterile din programul de guvernare, insa dupa aparitia Legeii salarizarii ne-am dat seama ca, daca nu corectam sistemul, in sensul ca, daca lasam pensiiile de serviciu sa se actualizeze cu ce este la cei activi, vom ajunge intr-o situatie foate neplacuta de anul viitor, in sensul ca economia nu poate sa sustina astfel de cresteri", a motivat Lia Olguta Vasilescu.Ministerul Apararii Nationale (MApN) a transmis joi ca specialistii din minister, alaturi de cei din Ministerul Afacerilor Interne, pregatesc in acest moment un draft al Ordonantei de Urgenta privind pensiile militarilor