Patricia Teicu Radulescu, fiica compozitorului Marius Teicu, a murit la varsta de 41 de ani

Postul Digi24 relateaza ca Patricia Teicu a fost internata o lunga perioada la Spitalul Fundeni, unde a fost tratata pentru leucemia de care suferea. Aceasta a trecut inclusiv printr-un transplant medular, insa evolutia nu a fost cea asteptata, in urma curelor cu citostatice Patricia pierzand mult in greutate.Fiica compozitorului a descoperit ca sufera de leucemie in anul 2015, iar de atunci a dus o batalie lunga pentru a invinge boala. Patricia Teicu suferea de o forma rara de leucemie, precizeaza agentia Mediafax."In 2015, mi-au aparut niste bubite si am crezut ca sunt pe fond nervos, ca ma agit, pun pasiune in tot ce muncesc. Eu nu am avut nicio boala a copilariei, nu raceam, nu am avut nimic, nu ma duceam la doctor. Si am crezut ca totul e pe fond nervos, am stat vreo trei luni si apoi am fost la doctor. Am mers la dermatologie si acolo au descoperit ca am tuberculoza. Nu aveam niciun simptom. Si-au pus intrebari: de ce tuberculoza?, ca insemna ca imunitatea e la pamant. Am facut analize si am fost descoperita cu un retrovirus, HTLV. Eu am avut un tip de leucemie foarte nou. La noi nu prea exista", declara Patricia Teicu in cadrul unei emisiuni TV.Anul trecut, Marius Teicu anunta ca fiica sa avea nevoie de transfuzii urgente de sange, rugandu-i pe cunoscuti si pe prietenii sai sa doneze sange pentru a-i salva viata Patriciei.Patricia Teicu Radulescu a fost casatorita cu actorul Dan Radulescu, cu care avea doi copii.Pe 29 iulie, ea a implinit 41 de ani.