Dosarul Popoviciu: Fostul prefect Mihai Luican a sters o postare pe Facebook in care jubila ca a scapat de pedeapsa, inlocuind-o cu una in care se declara "juruit Adevarului si Modestiei"

Miercuri, in asteptarea sentintei in dosarul "Ferma Baneasa", el a scris: "Asa cum sta bine unei justitii respectabile, intr-un stat de drept serios, sentinta se va da in direct la TV, in prime time".Dupa pronuntarea sentintei, Luican a postat din nou: "Sunt liber. Pe prescriptie, totusi. Judecatorii aia nu au citit nici o pagina din dosar in afara de concluziile procurorilor".Postarea in care spunea ca sunt sanse sa fie "incaltat" doar cu cheltuieli de judecata si care a provocat reactii pe Facebook a fost stearsa. A aparut insa un text lung, diferit ca ton de precedentele."Multumesc tuturor pentru gandurile bune. Chiar si pentru critici, atunci cand le-ati facut. Stiu ca le-ati facut pentru adevar si eu sunt juruit Adevarului si Modestiei", isi incepe textul fostul prefect."Am trecut nevinovat prin 6 ani de chin si munca sub (si chiar ne-)necalificata, cateodata la impins vagoane ad literam", "am avut LUNGI perioade cand nu am stiut LA PROPRIU de unde sa pun o paine pe masa a doua zi", "am o multime de datorii... imense... si taxe... si popriri... sechestre si altele", "fara ajutorul zilnic din pensia batranilor mei parinti nu as fi reusit sa-mi hranesc familia, si plata facturilor m-a transformat intr-unul dintre cei mai activi talciocari si vanzatori pe Olx si Okazii, pe unde s-a dus TOT ce am agonisit vreodata", povesteste el despre ultimii ani, sustinand ca este nevinovat si ca rezultatul de miercuri al procesului il nemultumeste."Dar sunt silit sa iau ce-mi lasa viata pe masa sau pe jos", spune Luican.Mihai Luican a fost numit prefect al Capitalei in 30 ianuarie 2001. Potrivit presei, la ceremonia de investire au participat premierul Adrian Nastase, ministrul Administratiei Publice, Octav Cozminca, ministrul Industriilor, Dan Ioan Popescu, liderul organizatiei PDSR Bucuresti si secretarul general al Guvernului, Serban Mihailescu.Dupa mai putin de un an, pe 12 ianuarie 2002 a fost eliberat din functie pentru "deficiente de comunicare cu administratia locala" si inlocuit cu Gabriel Oprea.In 2010, devine consilier local in sectorul 5 si, potrivit declaratiei de interese, ocupa functia de vicepresedintele PDL sector 4. Doi ani mai tarziu, conform declaratiei de avere il gasim pe Luican sef de serviciu la ADPP4 SA, o firma de amenajare a domeniului public ce tine de primaria sector 4, de unde incasa 39.000 de lei pe an. Fiind si membru in consiliul de administratie al societatii, a mai primit 4600 de lei, la care se adauga indemnizatia de consilier local la sectorul 5 de unde a incasat 7297 de lei la nivelul anului 2012.Desi in declaratia de avere nu are consemnate imobile, terenuri sau conturi bancare, in 2009, numele lui Luican apare ca sponsor al PDL cu 80.000 de lei.Luican a fost acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu dupa ce a avizat trecerea din domeniul public in cel privat al terenului din Baneasa, teren care a ajuns apoi la Puiu Popoviciu. "Invinuitul a mai declarat ca nu-si aminteste daca in cadrul sedintei Comisiei Municipiului Bucuresti de aplicare a legii fondului funciar, cu prilejul solutionarii cererilor de retrocedare formulate de USAMV Bucuresti s-a pus in discutie faptul ca, terenul facea parte din domeniul public", se arata in motivarea Curtii de Apel Bucuresti prin care fostul prefect era condamnat la 1 an de inchisoare cu executare.Judecatorul de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) care a analizat dosarul pe fond arata in concluziile motivarii despre Mihai Luican: "Acest inculpat a indeplinit functia de prefect al Municipiului Bucuresti. In calitatea sa de prefect, avea obligatia legala sa verifice totalitatea actelor pe care le semna, iar eliberarea unui titlu de proprietate a unui teren cu o suprafata mare, situat intr-o importanta zona geografica a municipiului Bucuresti, constituia un element esential ca acesta sa actioneze cu mare diligenta si precautie, sa verifice direct actele existente si, prin aceasta, sa-si indeplineasca in cele mai bune conditii si cu toata exigenta obligatiile profesionale. Inculpatul nu trebuia sa se margineasca la o verificare pur formala a actului care dobandea prin semnatura sa o putere incontestabila. Inculpatul Luican Mihai Florin va fi condamnat pentru comiterea infractiunii retinute in sarcina sa la o pedeapsa cu inchisoarea, avand in vedere consecintele deosebit de grave ale infractiunii retinute, valoarea mare a prejudiciului nerecuperat, dar si circumstantele personale ale acestuia. (...) Inculpatul nu a recunoscut comiterea vreunei fapte penale si nici nu si-a manifestat vreun regret fata de situatia in care se afla sau sa-si exprime intentia de a indeparta in vreun mod urmarile faptei sale", se mai arata in motivarea CAB.In actul de acuzare al DNA se arata ca Mihai Luican, in exercitarea atributiilor de serviciu, "avea obligatia de a verifica legalitatea propunerilor subcomisiei municipale, in special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora", lucru care nu s-a intamplat.Procurorii au aratat in timpul procesului ca Luican stia cu siguranta ca terenul din Baneasa era al statului si ca el putea fi trecut in proprietate privata numai prin hotarare de guvern. "Cert este ca invinuitul Luican Mihai Ion Florin, din continutul notei de fundamentare, cunostea ca terenul facea parte din domeniul public. Acest aspect rezulta si din continutul referatului intocmit de subcomisia de aplicare a Legii 1/2000 din cadrul Sectorului 1 Bucuresti. Daca avea dubii in legatura cu acest aspect, trebuia sa faca demersuri potrivit legii ca sa lamureasca aceasta problema. Invinuitul Luican Mihai Ion Florin nu a facut nici un demers pentru a lamuri daca terenul face parte sau nu din domeniul public. In Hotararea 854 din 30.05.2001 semnata numai de invinuitii Luican Mihai Ion Florin si Toader Gabriel Razvan, se invoca ca, USMAV Bucuresti este proprietara terenului invocand incheierea de carte funciara 4201/2000 si 4353/2001, care in nici un caz nu facea dovada dreptului de proprietate. Daca USAMV Bucuresti ar fi avut un just titlu asupra terenului, nu ar fi solicitat eliberarea titlului de proprietate", se arata in documentul citat.Luican a semnat titlul de proprietate pentru USAMV Bucuresti iar terenul a fost pus in posesie chiar in aceeasi zi. "Urmare adoptarii de Comisia Municipiului Bucuresti de aplicare a legii fondului funciar a Hotararii 854/30.05.2001, la data de 06.06.2001 a fost emis titlul de proprietate nr. 100085, prin care USAMV Bucuresti primea in proprietate suprafata de 224 ha si 6529 mp, prin reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul situat in municipiul Bucuresti sector 1. Titlul de proprietate a fost semnat de invinuitii Luican Mihai Ion Florin, Petrulian Gheorghe, Boerescu Anton si Toader Gabriel Razvan. Ceea ce trebuie evidentiat in randurile urmatoare este faptul ca, tot in ziua in care titlul de proprietate a fost emis in conditiile aratate, deci in 06.06.2001 s-a procedat la punerea in posesie a terenului", se mai arata in motivare.Procurorul de sedinta a mai aratat ca Gabriel Aurel Popoviciu a actionat atat in mod direct, cat si indirect, "la obtinerea titlului de proprietate, element esential, pentru actiunile viitoare, intr-un termen de 24 de ore, desi toate activitatile si operatiunile juridice de depunere a actelor, verificarea si aprobarea acestora, obtinerea avizelor, cenzurarea de catre organele abilitate, definitivarea lor si eliberarea, in final, a titlului de proprietate presupunea o durata de timp mai mare, fiind de notorietate ca eliberarea titlurilor de proprietate presupune verificarea documentelor si respectarea dispozitiilor legale, operatiuni ce necesita o perioada de timp adecvata. In aceasta faza si etapa, au intervenit inculpatii Alecu Ioan Niculae, Diaconescu Stefan, Luican Mihai Florin, Toader Gabriel Rasvan, Todiras Ioan, Minea Lizeta si Petrulian Gheorghe, care puteau si indeplineau anumite functii, fara deciza acestora neputandu-se realiza scopul propus si anume eliberarea titlului de proprietate asupra terenului (....) Dupa obtinerea titlului de proprietate si incheierea contractului de asociere in participatiune, destinatia terenului a fost schimbata, acesta intrand in circuitul civil, obtinandu-se actele administrative necesare edificarii unor constructii administrative, de locuinte si mai ales comerciale", se mai arata in motivarea instantei.El a fost dat in urmarire nationala, in conditiile in care nu a fost gasit la locuinta sa, iar joi Politia ar urma sa ceara instantei emiterea unui mandat european de arestare pe numele acestuia, intrucat exista informatii ca omul de afaceri a parasit tara. De asemenea, fotografia si datele lui Popoviciu au fost publicate de Politia Romana la rubrica "Persoane urmarite".De asemenea, Ioan Nicolae Alecu, fost rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, a primit sase ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, ICCJ mentinand astfel pedeapsa initiala dispusa de Curtea de Apel Bucuresti, Andrei Mihai Bejenaru, condamnat in prima instanta la 7 ani de inchisoare, a primit 6 ani de inchisoare, iar Stefan Diaconescu a primit o condamnare de 5 ani, fiind mentinuta astfel pedeapsa dispusa de Curtea de Apel. Cornel Ilie Serban, fost sef al Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna din Ministerul Afacerilor Interne, a primit doi ani si sase luni de inchisoare, la fel ca in prima instanta, in timp ce Petru Pitcovici, fost sef Divizie Operatiuni din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare. Pitcovici fusese condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la doi ani de inchisoare cu executare.Pentru celelalte patru persoane judecate in acest dosar si condamnate in prima instanta, in 30 mai 2016 s-a indeplinit termenul de prescriptie a faptelor, astfel ca procesul a incetat. Este vorba despre Mihai Luican, fost prefect al municipiului Bucuresti si presedinte al Comisiei municipiului Bucuresti de aplicare a Legii 1/2000, Ioan Todiras, fost viceprimar al Primariei Sectorului 1, Lizeta Minea, fost secretar al Primariei sector 1 si Gheorghe Petrulian, fost sef OCOOTA Bucuresti si membru al Comisiei municipiului Bucuresti de aplicare a Legii 1/200.La Curtea de Apel Bucuresti este in curs un alt proces, cu aceleasi parti, care ar trebui sa stabileasca eventualele despagubiri civile pe care ar trebui sa le plateasca cei judecati, dupa ce ministerul de Finante, universitatea de Medicina Veterinara dar si firma lui Popoviciu, Baneasa Investments s-au constituit parti civile. Urmatorul termen de judecata este stabilit pentru 29 septembrie.Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat contestatiile formulate de inculpatii din dosarul "Ferma Baneasa" fata de deciziile de condamnare dispuse de Curtea de Apel Bucuresti in acest dosar privind fapte de coruptie legate de tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV.