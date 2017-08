Departamentul pentru Situatii de Urgenta: Canicula a revenit, nu lasati copiii singuri in masini

"Canicula a revenit in Romania si poate aduce cu ea mari probleme daca nu suntem atenti. Cei mai vulnerabili sunt copiii, de aceea iata cateva sfaturi pentru aceasta vreme cu temperaturi ridicate. Niciodata nu lasati copiii singuri in masina. In timpul caniculei, temperatura in masina poate fi mortala", este mesajul postat pe pagina de Facebook a DSU, potrivit Agerpres.Medicii avertizeaza ca, daca temperatura exterioara este de 26 de grade Celsius, in masina dupa 20 de minute pot fi 43 de grade, dupa 40 de minute - 48 de grade, iar dupa 60 de minute temperatura din masina poate ajunge la 51 de grade."Pe timpul caniculei, copiii sunt mai vulnerabili din cauza ca temperatura lor corporala creste de trei pana la cinci ori mai repede decat la un adult. Cand temperatura corporala a unui copil atinge 40 de grade Celsius, organele interne incep sa cedeze, iar la 41,6 grade poate surveni decesul. In soare, masinile se incing foarte repede, de aceea se pot petrece tragedii mai repede decat va imaginati!", avertizeaza DSU.Valul de caldura din aceste zile va persista atat in weekend-ul care urmeaza, mai ales in regiunile vestice, cat si in primele zile ale saptamanii viitoare, in special in sudul si sud-estul teritoriului, insa o actualizare a avertizarilor de canicula emise pentru aceste zile va avea loc dupa 3 august, in functie de informatiile centralizate, a declarat, miercuri pentru Agerpres Oana Catrina, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM)."In weekend-ul care urmeaza, valul de caldura se va intensifica, iar in functie de evolutia regimului termic si a intensitatii temperaturilor de tip tropical, vom vedea daca actualizam codurile de canicula. Temperaturile vor continua sa fie caniculare in weekend-ul urmator, mai ales in regiunile vestice, unde se vor depasi valori de 41 de grade Celsius. Valul de caldura va fi intens si saptamana viitoare, dar in special in sudul si sud-estul teritoriului. In celelalte regiuni, mercurul din termometre va mai cobori", a mentionat Catrina.