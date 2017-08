Tudorel Toader: Peste 3.000 de pagini din dosarele SIPA au fost copiate la xerox in sediul ANP, am sesizat Parchetul

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca peste 3.000 de pagini din dosarele SIPA au fost copiate la xerox in sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), unde este tinuta sub paza arhiva, el anuntand ca a sesizat Parchetul, potrivit news.ro."La ANP exista xeroxul cu care au fost copiate cele peste 3,000 de pagini si care este sigilat. La ANP exista condicile privind vizitatorii in arhiva. Am solicitat aceleasi informatii si de la oficiul care elibereaza certificatele ORNISS. Le-am primit si acolo imi spune cine avea si cine nu. Acele informatii se refera la diversi, fosti angajati sau neangajati ai Ministerului Justitiei care astazi se afla in alte demnitati sau in Ministerul Justitiei, dar care se afla la adapostul prezumtiei de nevinovatie'', a afirmat Tudorel Toader.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara, la inceputul lunii iulie, ca stie ca au existat "vizitatori" ai arhivei SIPA care nu detineau certificate ORNISS si ca a trimis o adresa la ORNISS pentru a-i transmite numele acestora, asteptand raspuns mai devreme de termenul legal de 30 de zile.In 12 iulie, Tudorel Toader anunta ca a fost constituita componenta Comisiei de inventariere a arhivei SIPA si a fost ales presedintele acesteia, dar nu a facut publice numele lor, invocand ca acestea nu sunt de interes public si ca este o "masura de protectie". Hotararea de Guvern privind arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie (DGPA sau SIPA) a fost publicata la inceputul lunii iunie in Monitorul Oficial, unul dintre articolele HG dand posibilitatea comisiei care se va ocupa de inventarierea si predarea documentelor catre Administratia Nationala a Penitenciarelor sau Arhivele Nationale sa predea informatii catre organele judiciare daca acestea ofera motive pentru solicitarea lor in cazul unor proceduri judiciare.