Fotografia si datele omului de afaceri Puiu Popoviciu, publicate de Politia Romana la rubrica "Persoane urmarite"

Politia Romana a publicat, miercuri seara, la rubrica "Persoane urmarite", fotografia si datele omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa" si dat in urmarire nationala, in conditiile in care nu a fost gasit la adresa din Bucuresti la care a fost cautat de politisti, potrivit news.ro.



Pe site-ul Politiei Romane sunt publicate datele de identitate ale omului de afaceri, in varsta de 58 de ani, precizandu-se ca acesta nu are domiciliul in Romania.

Politia Romana mentioneaza ca Puiu Popoviciu se sustrage de la executarea pedepsei de 7 ani inchisoare, la care a fost condamnat pentru complicitate la abuz in serviciu in forma calificata.

De asemenea, Politia a transmis, miercuri seara, si procedura pentru situatiile in care o peroana condamnata definitiv se sustrage de la executarea pedepsei.

"In situatia in care persoana este condamnata definitiv de catre instanta la pedeapsa cu inchisoarea, in baza mandatului de executare a pedepsei, politistii se deplaseaza la adresa de domiciliu a celui in cauza, in vederea aplicarii masurii dispuse. In situatia in care persoana nu este gasita, in baza mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea, dupa ce se executa verificari, cel condamnat este dat in consemn la frontiera si este dispusa masura urmaririi la nivel national. Daca din verificarile si investigatiile efectuate rezulta ca persoana nu se afla pe teritoriul Romaniei se solicita Curtii de Apel emiterea unui mandat european de arestare. In baza acestui mandat se dispune urmarirea internationala", a transmis, miercuri seara, Politia Capitalei, in legatura cu "persoana urmarita national Popoviciu Gabriel Aurel".

Politia Capitalei a primit, miercuri seara, mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru omul de afaceri Puiu Popoviciu, iar la adresa acestuia din Bucuresti s-a prezentat o echipa de la Biroul Urmariri al Politiei, pentru a-l ridica si a-l duce la penitenciar. Intrucat nu a fost gasit la locuinta din centrul Capitalei, omul de afaceri a fost dat in urmarire nationala, iar joi Politia ar urma sa ceara instantei emiterea unui mandat european de arestare pe numele acestuia, intrucat exista informatii certe ca omul de afaceri a parasit tara, declarau pentru News.ro surse din randul anchetatorilor. Sursele citate mai spuneau ca ultimul domiciliu declarat de Puiu Popoviciu figureaza la Monaco.

Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, miercuri, de magistratii instantei supreme, la sapte ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa", in care este judecat alaturi de alte noua persoane. In prima instanta, Popoviciu fusese condamnat la noua ani de inchisoare cu executare. Pentru patru dintre persoanele judecate in acest dosar, faptele s-au prescris.

De asemenea, Ioan Nicolae Alecu, fost rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, a primit sase ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, ICCJ mentinand astfel pedeapsa initiala dispusa de Curtea de Apel Bucuresti, Andrei Mihai Bejenaru, condamnat in prima instanta la 7 ani de inchisoare, a primit 6 ani de inchisoare, iar Stefan Diaconescu a primit o condamnare de 5 ani, fiind mentinuta astfel pedeapsa dispusa de Curtea de Apel. Cornel Ilie Serban, fost sef al Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna din Ministerul Afacerilor Interne, a primit doi ani si sase luni de inchisoare, la fel ca in prima instanta, in timp ce Petru Pitcovici, fost sef Divizie Operatiuni din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare. Pitcovici fusese condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la doi ani de inchisoare cu executare.

Pentru celelalte patru persoane judecate in acest dosar si condamnate in prima instanta, in 30 mai 2016 s-a indeplinit termenul de prescriptie a faptelor, astfel ca procesul a incetat. Este vorba despre Mihai Luican, fost prefect al municipiului Bucuresti si presedinte al Comisiei municipiului Bucuresti de aplicare a Legii 1/2000, Ioan Todiras, fost viceprimar al Primariei Sectorului 1, Lizeta Minea, fost secretar al Primariei sector 1 si Gheorghe Petrulian, fost sef OCOOTA Bucuresti si membru al Comisiei municipiului Bucuresti de aplicare a Legii 1/200.

Decizia ICCJ este definitiva.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat contestatiile formulate de inculpatii din dosarul "Ferma Baneasa'' fata de deciziile de condamnare dispuse de Curtea de Apel Bucuresti in acest dosar privind fapte de coruptie legate de tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV.

In iunie 2016, omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a fost condamnat, de Curtea de Apel Bucuresti, la noua ani de inchisoare cu executare in dosarul "Ferma Baneasa", pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita. Nicolae Alecu a fost condamnat la sase ani de inchisoare, pentru abuz in serviciu, Andrei Bejenaru a primit o pedeapsa de sapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu, iar Stefan Diaconescu, fost secretar stiintific si rector in cadrul USAMV, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru abuz in serviciu. Cornel Ilie Serban, fost sef al Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna din Ministerul Afacerilor Interne, a primit doi ani si sase luni de inchisoare cu executare, in timp ce Petru Pitcovici, fost sef Divizie Operatiuni din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, a fost condamnat la doi ani de detentie, iar Mihai Luican, fost prefect al municipiului Bucuresti si presedinte al Comisiei municipiului Bucuresti de aplicare a Legii 1/2000, la un an de inchisoare. Ioan Todiras, fost viceprimar al Primariei Sectorului 1, a fost condamnat si el la un an de inchisoare cu executare, iar Lizeta Minea, fost secretar al Primariei sector 1, a primit doi ani cu suspendare si 60 de zile de munca in folosul comunitatii. De asemenea, Gheorghe Petrulian, fost sef OCOOTA Bucuresti si membru al Comisiei municipiului Bucuresti de aplicare a Legii 1/200, a fost condamnat tot la doi ani cu suspendare si 60 de zile de munca in folosul comunitatii.

Judecarea in dosarul ''Ferma Baneasa'' a inceput in decembrie 2012.

Procurorii au aratat in rechizitoriul trimis instantei ca, in perioada 2000 - 2004, Ioan Niculae Alecu, beneficiind de sprijinul interesat al lui Gabriel Popoviciu, "in baza unui contract incheiat cu incalcarea prevederilor legale", a facut posibila aducerea unui teren de 224 hectare, apartinand domeniului public al statului, ca aport in natura la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, societate controlata de Popoviciu.

"In conditiile in care terenul respectiv (ferma Baneasa) se afla in proprietatea publica a statului, conform legii, nu putea sa faca obiectul vreunei tranzactii si, in plus, a fost in mod vadit subevaluat. In momentul constituirii ca aport la capitalul social al SC Baneasa Investments S.A., terenul a fost evaluat la valoarea de 1 USD/mp, in timp ce valoarea de piata de la acea data era de aproximativ 150 euro/mp. Terenul se situeaza in partea de nord a orasului Bucuresti, se invecineaza cu DN1 Bucuresti-Ploiesti, iar pe acest teren s-au construit puncte de lucru si sediile unor importante societati comerciale", au scris procurorii in rechizitoriu.