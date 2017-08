Intarzieri de peste doua ore la unele trenuri care sosesc in Gara de Nord, din cauza caniculei

CFR Infrastructura a anuntat, miercuri, ca pe 30 de sectii feroviare se circula cu restrictii de viteza, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei. Restrictia este valabila pana la sfarsitul saptamanii.Astfel, viteza trenurilor s-a redus cu 20-30 km/h fata de viteza normala de circulatie pe regionalele: CF Bucuresti, CF Craiova, CF Iasi, CF Constanta, CF Galati, CF Cluj, CF Timisoara, CF Brasov.De asemenea, CFR a precizat ca personalul de intretinere a infrastructurii feroviare face revizii suplimentare pe retea in regiunile aflate sub atentionare cod galben si cod portocaliu de canicula.In aceste conditii, in cursul zilei de miercuri mai multe trenuri au avut intarzieri chiar si de cateva ore. Miercuri seara, cea mai mare intarziere - 145 de minute - o are trenul Regio 7038, care vine de la Urziceni.O intarziere de mai mult de o ora si jumatate a acumulat si trenul Inter Regio 1746, care a plecat de la Baia Mare si ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti la ora 19.25.Intarzieri de zeci de minute au si trenurile care vin de la Sofia (Bulgaria), Drobeta Turnu Severin sau Suceava.Pe de alta parte, CFR Calatori anunta ca, in contextul unui trafic crescut care se anunta pentru zilele urmatoare spre litoral si zonele montane, CFR va aloca operativ capacitati suplimentare trenurilor la care se inregistreaza cele mai mari solicitari, in functie de disponibilitati.Miercuri si joi, 15 judete se vor afla sub cod portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge pana la 39 de grade Celsius, in timp ce minimele nocturne nu vor cobori sub 20 de grade Celsius. Cele 15 judete aflate sub avertizare sunt: Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Hunedoara, Alba, Sibiu, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Mures si Bistrita Nasaud.Tot miercuri si joi, vor fi sub cod galben de canicula Capitala si 25 de judete - Gorj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Constanta, Valcea, Arges, Dambiovita, Ialomita, Prahova, Buzau, Braila, Tulcea, Brasov, Harghita, Covasna, Vrancea, Galati, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Suceava si Botosani. In aceste zone, maximele termice se vor situa in general intre 35 si 37 de grade Celsius.Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca valul de caldura va persista si la sfarsitul saptamanii.