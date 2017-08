Procurorii militari continua cercetarile pentru identificarea victimelor de la Periprava. Cadavrele, trimise la IML

"In continuarea cercetarilor efectuate in dosarul complex al - menit a stabili adevarul juridic in legatura cu o situatie de fapt derulata in perioada totalitarismului, cu referire particulara la anchetele penale efectuate de organele de securitate si militie impotriva oponentilor regimului comunist - procurorul sef al Sectiei parchetelor militare, generalul de brigada magistrat Gheorghe Cosneanu si procurorul de caz, colonel magistrat Octavian Toma din cadrul aceleiasi structuri au participat, in cursul lunii iulie 2017, la activitatea de cautare, descoperire, si recuperare a ramasitelor pamantesti ale detinutilor politici decedati in fosta colonie penitenciara de la Periprava", se arata in comunicat."Procurorii militari continua cercetarile in vederea identificarii victimelor, sens in care cadavrele descoperite au fost ridicate si trimise la Institutul de Medicina Legala in vederea realizarii expertizelor de specialitate. Activitatea s-a desfasurat in colaborare cu experitii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER)", se mai precizeaza in comunicat.