Apel pentru pastrarea locurilor de munca ale persoanelor cu dizabilitati

Semnatarii apelului sunt FONSS - Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Federatia Dizabnet – Reteaua Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilitati, RISE- Reteaua romana a intreprinderilor sociale de insertie prin activitatea economica, ONPHR- Federatia Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania, Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Asociatia Distroficilor Muscular din Romania, Asociatia de sprijin a copiilor handicapati fizic Romania, Filiala Arges si Asociatia Romanian Women's Lobby.Circa 2000 de persoane cu dizabilitati greu angajabile, din unitati protejate (entitati private in care minimum 30% dintre angajati sunt persoane cu dizabilitati), isi vor pierde locul de munca. Aceasta se va datora Guvernului Romaniei, care intentioneaza modificarea articolului 78 al Legii 448/2006, in sensul renuntarii la singura facilitate pe care o au unitatile protejate autorizate – achizitia de la ele, de produse si servicii de catre firme si institutii publice in cuantumul taxei pe dizabilitate. Exista un numar semnificativ de persoane cu dizabilitati grave care nu pot fi angajate pe piata libera a muncii. Pentru acestea, unitatile protejate sunt singura posibilitate de a avea un loc de munca, un salariu si implicit de a fi incluse in societate.Motivul declarat oficial e de a reglementa mai bine acest domeniu al angajarii persoanelor cu dizabilitati. In fapt, e vorba de faptul ca angajatorii care nu au 4% persoane cu dizabilitati ar trebui sa cotizeze la buget, in baza acestei legi, cca 250 de milioane de euro anual, 200 milioane de euro fiind utilizati insa pentru comenzi de produse si servicii de la unitatile protejate si doar 50 milioane de euro intrand in buget. Intentia executivului este chiar de dublare a obligatiei angajatorului, iar in conditiile in care facilitatea ar disparea, atunci anual, la buget ar intra cca 500 milioane de euro. Pentru un buget gol, suma aceasta este foarte importanta, iar pretul l-ar plati persoanele cu dizabilitati care ar ramane somere.Mentionam ca in Romania, Legea 448/2006 se doreste un cadru de sustinere a incadrarii in munca a persoanei cu dizabilitati si prevede ca angajatorii cu peste 50 de angajati sa aiba 4% dintre acestia persoane cu dizabilitati. Din pacate, majoritatea angajatorilor nu pot sa indeplineasca aceasta cerinta si atunci au alternativa de a plati o taxa lunara la buget, egala cu jumatate din salariul minim brut pentru fiecare loc de munca pentru persoane cu dizabilitati neocupat.O alta optiune, care este singura facilitate legala pentru unitatile protejate autorizate, este ca in locul platii taxei la buget, institutia sa faca comenzi de produse si servicii de la o unitate protejata autorizata. In felul acesta sunt sustinute locurile de munca si serviciile suport pentru persoanele cu dizabilitati greu angajabile. Intentia de modificare a legii este disparitia acestei ultime optiuni.Mentionam faptul, ca o parte din ONG-urile in cadrul carora functioneaza unitati protejate autorizate, sunt si furnizori de servicii sociale avand 72 de servicii licentiate si peste 3500 de persoane din grupuri vulnerabile pe care le sprijina zi de zi - copii, tineri, femei, persoane varstnice si din alte grupuri vulnerabile. Un numar de 320 de persoane cu dizabilitati angajate in aceste unitati protejate sunt printre cei greu angajabili, avand dizabilitati severe: autism, surzi, nevazatori, sindrom down, HIV/SIDA, unii provenind din case de copii.Fara o sursa de venit, aceste persoane vor ramane fara loc de munca, fara servicii sociale si vor fi excluse din societate.Reprezentantii organizatiilor pentru persoane cu dizabilitati au inaintat Guvernului un set de propuneri pentru salvarea locurilor de munca ale persoanelor cu dizabilitati greu angajabile. Printre acestea se numara cresterea procentulului de angajare pe UPA de la 30% la 50% si norma de munca tot la 50% din timpul de lucru al tuturor angajatilor, ONG-urile care fac intermediere sa fie furnizori autorizati de servicii sociale si de ocupare si sa aiba minim un serviciu social licentiat, numarul minim de angajati pe unitatea protejata sa fie de trei persoane iar autorizatia sa fie valabila trei ani, in prezent neavand termen de expirare.ONG-urile persoanelor cu dizabilitati semnatare ale acestui comunicat, ofera Guvernului variante pentru a mari angajabilitatea persoanelor cu dizabilitati din categoria GREU ANGAJABILE, pentru care altfel statul nu are nici o solutie, si derularea de programe sociale pentru alte persoane cu dizabilitati sau din grupuri vulnerabile in complementaritatea serviciilor sociale si de ocupare publice. Totodata, aceste propuneri asigura si eliminarea acelor unitati protejate care folosesc in mod imoral prevederile legislative actuale.Daca ideea ca sunt sacrificate persoanele cu dizabilitati pentru acoperirea deficitului din bugetul este o simpla speculatie, semnatarii comunicatului asteapta ca Guvernul sa-si insuseasca propunerile venite din partea corpului de specialisti in angajare protejata asistata, care lucreaza in domeniu.