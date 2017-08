Prima reactie a Moscovei, dupa ce Dmitri Rogozin a fost declarat persona non grata in Moldova: Ar putea afecta atitudinea Rusiei fata de Chisinau

"Rogozin este un oficial rus. El reprezinta guvernul rus, iar guvernul rus vede ciudata aceasta decizie. Aparent, unii politicieni moldoveni s-au inspirat de la Washington, care incalca regulile generale internationale", a declarat acesta, sustinand ca nu vede "niciun motiv" care sa justifice aceasta decizie.Novikov crede ca decizia ar putea afecta atitudinea Rusiei fata de Republica Moldova, dar a adaugat ca "presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este abilitat pentru normalizarea relatiilor cu Rusia".Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarata persona non grata in Republica Moldova, printr-o decizie a Guvernului de la Chisinau, la scurt timp dupa ce oficialul rus isi declarase disponibilitatea de a veni in septembrie la Chisinau, daca autoritatile moldovenesti ii vor oferi garantii de securitate si de survolare a spatiului aerian al tuturor tarilor de tranzit, anunta deschide.md Intr-un interviu pentru postul TV Rossia 24, Rogozin a ironizat dur o vizita a unei delegatii din Moldova in Rusia, pe care a calificat-o drept "un fel de tiganeala", dupa cum noteaza timpul.md "Cu o jumatate de an in urma, a venit la noi o delegatie guvernamentala din Moldova ... Cum sa va spun, un fel de tiganeala, va spun deschis. Si au cersit pentru ei tot felul de fleacuri: si despre tranzitul mijloacelor de transport, in ceea ce tine de livrarea merelor si vinurilor, in problema migratiei. Au incercat sa obtina acordul nostru.Si, evident ca noi, ca oameni nobili, nu vrem ca acest lucru sa afecteze interesele oamenilor simpli din Moldova. Le-am mers in intampinare. Iar cand a venit timpul sa fie rezolvate unele probleme principiale cu Guvernul Moldovei, s-au ascuns prin gauri, ca soarecii", spunea Rogozin.Dmitri Rogozin ar fi trebuit sa aterizeze vineri pe Aeroportul International din Chisinau in jurul orei 15:00, fiind invitat de presedintele Igor Dodon sa participe, in regiunea separatista transnistreana, la evenimentele dedicate implinirii a 25 de ani de la inceputul asa zisei misiuni de mentinere a pacii pe Nistru. Avionul cu care delegatia rusa a zburat de la Moscova la Chisinau a fost nevoit sa se intoarca la granita dintre Romania si Ungaria pentru o escala de aprovizionare la Minsk, unde Rogozin a coborat din avion, care a zburat ulterior din nou spre Chisinau.