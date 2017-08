Un tunisian suspectat ca ar avea legatura cu ISIS, declarat indezirabil de catre Curtea de Apel Bucuresti la sesizarea SRI

La sesizarea SRI, Curtea de Apel Bucuresti a dispus declararea ca persoana indezirabila a cetateanului tunisian B.O. pentru o perioada de 10 ani, pentru motive ce tin de implicarea in activitati adiacente terorismului, anunta Serviciul Roman de Informatii intr-un comuncat."B.O a ajuns in Romania in anul 2008, ca student al Univeristatii Politehnice Bucuresti, unde a absolvit studii de licenta si masterat. Ulterior, B.O a ramas legal in tara noastra ca urmare a casatoriei cu un cetatean roman, de care s-a separat insa in 2016. In acelasi an, suspectul a intrat in atentia SRI deoarece acesta traversa un proces accelerat de radicalizare religioasa islamica. In aceeasi perioada, B.O. a fost indicat inclusiv de parteneri externi ai SRI ca facand parte dintr-o retea care asigura finantare pentru organizatia terorista DAESH", sustine SRI."In urma masurilor informativ-operative derulate, s-a stabilit ca respectivul a derulat activitati care, potrivit cadrului legal in domeniul antiterorism, constituie riscuri si amenintari la adresa securitatii nationale. Concret, B.O. s-a remarcat prin radicalizarea religioasa si activitati de propaganda in favoarea DAESH derulate in mediul virtual, sustinand suprematia islamului si incitand la jihad global. De asemenea, in cadrul cooperarii derulate la nivelul Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului (SNPCT), au fost confirmate semnalarile partenerilor externi cu privire la implicarea cetateanului tunisian in tranzactii repetate pentru sprijinirea financiara a organizatiei teroriste", mai arata SRI.La propunerea Serviciului, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a sesizat Curtea de Apel Bucuresti care a dispus masura declararii ca indezirabil celui in cauza, pentru implicarea in fapte care constituie amenintari la adresa securitatii nationale."Ca urmare a sentintei Curtii de Apel Bucuresti, strainul a fost luat in custodie publica de catre Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrari, in vederea indepartarii de pe teritoriul national. In calitate de autoritate nationala in domeniul prevenirii si combaterii terorismului, SRI are ca misiune prioritara prevenirea oricaror riscuri si amenintari pe profil antiterorist, cooperand in acest sens cu celelate institutii din SNPCT, precum si cu partenerii externi", mai anunta SRI.