Scandalul pensiilor militarilor: Ministerul Apararii contrazice Ministerul de Interne, care anuntase ca nu are un astfel de proiect in lucru

"In acest moment, specialistii Ministerului Apararii Nationale si cei ai Ministerului Afacerilor Interne continua consultarile si pregatesc draft-ul actului normativ ce va fi discutat in cadrul Executivului, cele doua ministere fiind co-initiatoare", anunta MApN intr-un comunicat."Informatiile potrivit carora ministrul apararii nationale nu ar semna proiectul ordonantei de urgenta sunt lipsite de fundament", anunta MApN.In urma cu trei zile, insa, pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne a fost postat un comunicat in care se preciza ca "MAI nu a initiat si nu are un astfel de proiect in lucru"."In ceea ce priveste o eventuala decizie a Guvernului care sa limiteze aceasta situatie de iesiri masive la pensie la varste tinere din partea angajatilor sistemului de siguranta si securitate nationala, MAI apreciaza ca o astfel de initiativa nu se poate face cu aplicare peste noapte, asa cum sustin unii lideri sindicali. De altfel, MAI nu a initiat si nu are un astfel de proiect in lucru", se arata in postarea MAI de pe contul oficial de Facebook."MAI apreciaza ca orice posibile modificari in acest domeniu trebuie sa tina cont de interdictiile, pericolele si riscurile specifice functiilor pe care le indeplinesc angajatii din sistemul de ordine si siguranta publica", mai preciza MAI.Guvernul Tudose vrea sa modifice modul in care sunt calculate pensiilor fostilor angajati din armata, politie si servicii secrete printr-o ordonanta de urgenta.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, duminica, la Antena 3, ca Ordonanta de Urgenta care modifica legea pensiilor speciale se refera la toate categoriile de pensii speciale, nu doar la cele pentru militari, politisti si servicii secrete. Olguta Vailescu a precizat ca OUG-ul ar urma sa intre in vigoare de la 15 septembrie, ca nu se va schimba varsta de pensionare si ca se va modifica modul in care se actualizeaza pensiile.Olguta Vasilescu a precizat ca in momentul de fata pensiile speciale se actualizeaza in functie de cresterile salariale ale celor care sunt activi, ceea ce duce la pensii foarte mari."Daca salariile vor creste cu 25%, in 2019 vor fi iar cresteri, pensiiile vor fi actualizate (...) Daca nu corectam sistemul, vom ajunge intr-o situatie foarte neplacuta, economia nu poate sa sustina astfel de cresteri", a spus Olguta Vasilescu, completand "Nu scadem nicio pensie aflata in plata".Totodata, acesta a subliniat ca "pentru a nu se spune ca nu a existat predictibilitate in sistem, ne-am hotarat ca termenul de intrare in vigoare sa fie data 15 septembrie. Cei care vor sa iasa, vor putea sa o faca incepand de maine pana pe 15 septembrie, dar trebuie sa stie ca nu li se mai actualizeaza in functie de cresterile salariale. Se indexeaza cu rata inflatiei, pe un principiu mult mai corect", iar OUG se refera la tot ce inseamna pensii speciale, nu numai militari, servicii: "Avem de gand sa dam o ordonanta chiar saptamana viitoare. Am lucrat la ea. Nu ne-am apucat inca de Legea pensiilor pe partea de contributivitate unde este obligatoriu sa facem cresterile din programul de guvernare, insa dupa aparitia Legeii salarizarii ne-am dat seama ca, daca nu corectam sistemul, in sensul ca, daca lasam pensiiile de serviciu sa se actualizeze cu ce este la cei activi, vom ajunge intr-o situatie foate neplacuta de anul viitor, in sensul ca economia nu poate sa sustina astfel de cresteri.""Nu va fi taiata nicio pensie, dar vor fi actualizate cu rata inflatiei", a mai spus aceasta, adaugand ca "varsta de pensionare va fi aceeasi".