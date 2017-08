Platforma Romania 100: Guvernul intervine cu masuri fiscale letale pentru angajati si angajatori. Trecerea CAS si CASS in sarcina angajatului pot duce la un salariu net cu aproximativ 22% mai mic decat in prezent

"Ezitarile din politica fiscala penalizeaza deja investitiile private, iar trecerea contributiilor in sarcina angajatului este o masura greu de aplicat", adauga reprezentantii Platformei Romania 100.Impozitarea excesiva a contractelor de munca cu program redus si trecerea contributiilor in seama angajatului - masuri letale pentru firme si angajati.Ezitarile din politica fiscala penalizeaza deja investitiile private. Trecerea contributiilor in sarcina angajatului este o masura greu de aplicat.Masura prin care contributiile sociale (CAS si CASS) vor fi trecute exclusiv in sarcina salariatului, ar putea genera situatii in care angajatii vor avea un salariu net mai mic decat in prezent cu aproximativ 22%.Urmeaza costuri de administrare mai mari pentru angajatori, posibila reducere a salariilor nete, scaderea veniturilor publice, bulversarea sistemului de pensii, mentinerea costului ridicat cu forta de muncaSalariile cresc fara sa creasca, iar cotele de impozite si contributii scad, fara ca impozitul pe venit si contributiile sa scada.Modul in care Guvernul PSD-ALDE alege sa faca politica fiscala in Romania este superficial si impotriva salariatilor si a celor care creaza locuri de munca, iar cel mai recent experiment, trecerea contributiilor sociale in totalitate la angajat, este lipsit de un proces firesc de consultare publica cu mediul de afaceri si este imposibil de implementat din punct de vedere legal, nefiind, de fapt, o masura aplicata in niciun stat al Uniunii Europene.Platforma Romania 100 considera ca valul de ezitari in randul autoritatilor - care au anuntat initial aceasta modificare de transfer al obligatiilor sociale, apoi ideea a fost dezmintita vehement de premier, urmand din nou confirmari oficiale -, si controversele rezultate in media si in mediul privat vor influenta in mod negativ investitiile antreprenorilor romani si demersurile de extindere ale investitorilor straini.Aceste masuri anuntate in pripa de guvern vor influenta in mod negativ investitiile private si, prin urmare, bunastarea cetatenilor.Astfel, masura prezentata de Ministerul Finantelor Publice, conform carora contributiile sociale (CAS si CASS) vor fi trecute exclusiv in sarcina salariatului, ar putea genera situatii in care angajatii vor avea un salariu net mai mic decat in prezent cu aproximativ 22%.Platforma Romania 100 avertizeaza ca antreprenorii si investitorii sunt loviti din toate partile si, pe termen mediu si lung, poate fi afectata bunastarea tuturor angajatilor romani in cazul in care mediul de afaceri nu beneficiaza de o predictibilitate fiscala necesara.Echipa Platformei Romania 100, cu o bogata experienta guvernamentala si administrativa, considera ca o guvernare sanatoasa si predictibila cu mediul de afaceri implica politici concrete, dezvoltate prin acte normative, studii de impact si calcule oficiale pregatite de autoritati. Solicitam guvernului prognoze si calcule competente, nu declaratii contradictorii si ezitari care dezorienteaza angajatorii si angajatii din Romania.Platforma Romania 100 explica de ce urmatoarele doua masuri sunt letale pentru firme si angajati: Impozitarea excesiva a contractelor de munca cu program redus si trecerea contributiilor in seama angajatului.Guvernul PSD-ALDE porneste de la premiza ca toti angajatorii si angajatii care fac uz de contracte de munca cu program redus sunt evazionisti, hoti si imorali. Esecul colectarii de taxe si impozite si al identificarii evazionistilor este astfel acoperit prin politici fiscale distructive pentru majoritatea firmelor. In toate domeniile de activitate, in diferite situatii, angajatorul sau angajatul decide ca nu este nevoie de o norma intreaga, ci de o fractiune de norma. Dreptul muncii este un drept elementar si fiecare are dreptul sa decida cate ore poate lucra. Darile catre stat trebuie sa pastreze principiul proportionalitatii si sa reflecte valoarea adaugata adusa firmei si societatii.Efecte adverse: Aceasta masura abuziva ii va determina pe angajatori sa renunte la angajatii cu program redus, iar activitatea acestora sa fie distribuita celor cu program integral. Angajatii cu program redus pot ajunge someri si vor fi astfel exclusi de la sistemul public de sanatate si de pensii.Platforma Romania 100 propune pastrarea contributiilor la nivel fractionar si cresterea eficientei activitatii de administrarea a veniturilor prin aplicarea metodelor moderne de evaluare a riscului.Guvernarea PSD-ALDE foloseste scamatorii fiscale in speranta ca va pacali publicul. Pachetul de modificari legislative prin care contributiile angajatorului trec in seama angajatului, cresc salariile (publice) si scad cotele de impozit pe venit si de contributii reprezinta un siretlic aritmetic: creste baza si scade procentul. Astfel, salariile cresc fara sa creasca, iar cotele de impozite si contributii scad, fara ca impozitul pe venit si contributiile sa scada. Concret, baza de impozitare creste, prin mutarea contributiilor la angajat, ceea ce permite aplicarea unui procent de impozitare mai mic. Salariile nu vor creste, mai ales in sectorul privat, chiar se creeaza premisa reducerii reale a salariilor in sectorul privat.Concret, in prezent, la un cost total cu forta de munca de 5000 de lei, salariatul primeste un salariu brut de 4066 de lei si un salariu net, "in mana", de 2852 de lei. Odata cu trecerea contributiilor la salariat creste baza impozabila, astfel incat, la aceleasi cote de impozit pe venit si contributii, salariul net scade la 2552 lei, respectiv cu 11%. In scenariul in care cotele de impozit pe venit si contributii ar scadea (de la 16% la 10%, respectiv de la 39.25% la 35%) salariul net creste cu numai 73 de lei, la 2925 lei, adica cu 3%. Cu alte cuvinte, dintr-o crestere de salarii de aproape 23% si o scadere de impozite si contributii de 4.25, respectiv 6 puncte procentuale rezulta o majorare de salarii de numai 2.55%! Cresterile salariale promise in campania electorala de 20-30% raman astfel pe hartie. Pe scurt, prin artificii aritmetice, salariile cresc fara sa creasca si impozitele scad fara sa scada (cotele de impozitare scad fara ca impozitele sa scada).Sistemul actual al impartirii contributiilor intre angajat si angajator are avantajul de a oferi statului posibilitatea de a aplica politici economice mai bine tintite si in concordanta cu evolutia economiei. De exemplu, statul poate considera ca este necesara reducerea costurilor cu forta de munca pentru cresterea competitivitatii externe a economiei si ca atare reduce taxe si impozite ce cad in seama angajatorului. (Pentru ca aceasta masura sa fie neutra din punct de vedere fiscal, adica sa nu afecteze alte cheltuieli ale statului, poate majora un impozit existent.) In propunerea PSD-ALDE devine astfel imposibil sa ajustezi costurile cu capitalul sau forta de munca, precum si contributia acestora la rezultatele firmei, ale ramurii si ale intregii economii. Mai mult, prin aceasta masura salariile nete, mai ales in privat, ar putea sa scada, in dezacord cu promisiunile electorale si cu teoria fluturata de PSD in campania electorala, cum ca forta de munca este incorect retribuita.Atragem atentia asupra riscului major la care sunt expusi salariatii, mai ales cei din sectorul privat, urmare celor doua masuri - referitoare la contributii integrale aferente contractelor pentru norma redusa si trecerea contributiilor la angajat : salarii nete relativ constante pentru munca mai multa. Salariile nete ar putea chiar sa scada daca angajatorul nu majoreaza salariul brut cu partea de contributii pe care nu o mai plateste. Statul nu poate impune angajatorului cum sa modifice contractul de munca, lasand astfel angajatorul intr-o pozitie vulnerabila. Atragem atentia ca cei mai afectati salariati vor fi exact cei cu putere scazuta de negociere.Un alt risc major este legat de o diminuare a taxelor si impozitelor platite de firma si angajati catre stat, cea ce va pune in pericol sustenabilitatea pensiilor si salariilor publice, precum si a investitiilor statului. Vom avea aceleasi drumuri proaste, medicamentele vor continua sa lipseasca, spitalele vor fi la fel de slab dotate, iar salariile mai mici sau, cel mult la fel.Un argument folosit de ministrul muncii, Olguta Vasilescu, a fost acela ca angajatii vor avea in contul personal toate contributiile platite. Este un argument fals, deoarece in sistemul actual de pensii in care actualii angajati platesc pensiile pensionarilor, contributiile - atat ale angajatilor cat si ale angajatorilor-nu merg intr-un cont nominal, ci la bugetul de pensii! Sistemul de pensii publice face imposibila colectarea contributiilor intr-un cont individual!Atragem atentia si asupra faptului ca aceasta masura prin care se redefineste nivelul brut al salariului va produce confuzie si la calculul pensiilor publice si a celor speciale.Un nou sistem de plata a contributiilor va produce costuri pentru angajatori legate de implementarea si administrarea noului sistem.Statul ar trebui sa se concentreze pe masuri reale de scadere a costului cu forta de munca si crestere a salariilor, nu sa implementeze trucuri aritmetice.Singurul avantaj al acestei masuri este acela de a transparentiza impozitarea fortei de munca. Angajatii vor vedea in mod direct care este nivelul impozitelor, taxelor si contrubutiilor platite si vor fi mai exigenti atunci cand evalueaza serviciile statului. Cetatenii vor intelege mai bine ca neajunsurile din sanatate si lipsa medicamentelor, absenta manualelor din scoli si precaritatea drumurilor sunt rezultatul coruptiei.Rezultatele acestei masuri: Costuri de administrare pentru angajatori, posibila reducere a salariilor nete, scaderea veniturilor publice, bulversarea sistemului de pensii, mentinerea costului ridicat cu forta de munca.Platforma Romania 100 propune reducerea reala a costului fortei de munca pentru a permite cresterea competitivitatii economiei romanesti si majorarea corecta a salariilor.