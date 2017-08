Timisoara: Familia Carpaci, amendata pentru tulburarea linistii si ordinii publice. Clanul detine peste 140 de imobile in oras

Pe strada Brasov din Timisoara, intr-o vila cu patru apartamente, locuiesc la etaj si la unul dintre apartamentele de la parter, membri ai familiei de romi Carpaci, cunoscuti in Timisoara datorita numarului mare de proprietati pe care le detin.In cel de-al patrulea apartament locuieste o alta familie. In noaptea de marti spre miercuri, familia a chemat Politia Locala si jandarmii pentru a-i potoli pe cei din familia Carpaci, care faceau galagie.Romii au blocat curtea vilei cu mai multe masini. In urma incidentului, Politia Locala i-a amendat pentru tulburarea linistii si ordinii publice.Iarna trecuta, familia de romi a inundat timp de mai multe zile la rand apartamentul in care locuieste cealalta familie, cei din familia Carpaci fiind plecati de acasa.Atunci pompierii si politistii au fost nevoiti sa sparga usa ca sa opreasca apa.Familia care locuieste la parterul vilei a depus, de-a lungul timpului, mai multe plangeri la Sectia 3 Politie Timisoara, impotriva vecinilor, acuzandu-i de amenintari si tulburare de posesie. Oamenii cred ca li se intampla toate aceste lucruri pentru a pleca din locuinta.Tot pe strada Brasov din Timisoara au mai fost inregistrate incidente de-a lungul timpului. In urma cu aproximativ sapte ani, prefectul de la acea vreme, Ovidiu Draganescu, a fost bruscat de romii care locuiesc pe aceasta strada, cand a mers sa vada cum era terorizata o familie de batrani.Familia Carpaci este cunoscuta in Timisoara din cauza scandalurilor in care a fost implicata de-a lungul timpului, dar si datorita numarului mare de proprietati, peste 140, toate in Timisoara.Printre proprietatile detinute de aceasta familie se numara si un corp de cladire in care a functionat Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara.