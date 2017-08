Tudorel Toader despre pragul la abuzul in serviciu: Vom decide una din variante, in sensul acelui prag rezonabil despre care v-am vorbit

"Cert este ca am avut o intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, cu domnul Timmermans, am vorbit pe indelete despre masurile pe care le-am luat in vederea indeplinirii recomandarilor din MCV. Am vorbit despre legile justitiei, despre posibile modificari la proiectul de lege privind gratierea, care a trecut de Senat si din toamna se afla la Camera Deputatilor, am vorbit despre necesitatea modificarii Codului Penal in acord cu deciziile CCR, inclusiv despre posibile modificari la abuzul in serviciu, la neglijenta in serviciu. Am plecat de acolo cu convingerea unei comunicari corecte, oneste si a unei acceptari a solutiilor pe care le-am avansat.(...) Vom decide una din variantele pe care le vom considera, in sensul acelui prag rezonabil despre care v-am vorbit", a afirmat Tudorel Toader.Pe 3 iulie, reprezentantii sistemului judiciar, ai asociatiilor profesionale ale magistratilor si ai mediului academic si profesiilor juridice liberale prezenti la dezbaterea organizata de Ministerul Justitiei privind modificarea dispozitiilor din Codul penal referitoare la abuzul in serviciu au sustinut ca este necesara impunerea unui prag valoric privind aceasta infractiune pentru a aduce o predictibilitate legii, insa trebuie pus un prag redus pentru a nu incuraja incalcarea legii. Ei au mai spus ca trebuie stabilita si gravitatea faptei, dar si ca noua reglementare trebuie sa precizeze ca pragul a fost atins inclusiv prin cumul de infractiuni.