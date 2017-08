Klaus Iohannis participa sambata la Intalnirea Sasilor transilvaneni

La evenimentul organizat de Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania si de Asociatia Comunitatilor Sasesti din Germania vor participa reprezentantii acestei comunitati din Romania si din tari precum Germania, Austria, SUA, precizeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat."Presedintele Klaus Iohannis apreciaza ca intalnirea din acest an ofera, in special generatiei tinere de sasi din Germania, oportunitatea de a cunoaste mai bine si de a indragi Romania, tara de origine a parintilor lor", potrivit sursei citate.Duminica, presedintele va participa la ceremonia de comemorare a bataliei de la Marasesti, pentru a onora, la 100 de ani de la cea mai importanta operatiune militara a Armatei din Primul Razboi Mondial, "memoria celor care au luptat si s-au jertfit pentru o Romanie unita si puternica".Cu aceasta ocazie, Klaus Iohannis va decora drapelele de lupta ale unitatilor militare succesoare a traditiilor de lupta de acum 100 de ani si va oferi Mausoleului de la Marasesti un drapel comemorativ, se mai arata in acest comunicat.