VIDEO Cetatean sirb, arestat pentru ca era calauza unui grup de 21 de migranti prins la frontiera romana

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita, in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Orasului Deta, au depistat 21 de cetateni din Siria, Irak, Iran si Afganistan, calauziti de un cetatean sarb, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei.

Pe numele cetateanului sarb a fost dispusa masura arestarii preventive pentru o perioada de 30 de zile.

Luni, in jurul orei 08.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita, judetul Timis, in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Orasului Deta, au desfasurat o actiune pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta.

Astfel, in apropierea localitatii de frontiera Stamora Germana, au fost depistate, ascunse in vegetatia din zona, 17 persoane, barbati, femei si copii. In apropiere, politistii de frontiera au descoperit un microbuz marca Renault Trafic, cu numere de inmatriculare sarbesti, aflat in stationare cu motorul pornit, in care se aflau ascunsi 5 cetateni straini. La vederea echipajului politiei de frontiera, soferul microbuzului a incercat sa fuga, fiind retinut imediat.

Persoanele in cauza au fost duse la sediul sectorului politiei de frontiera pentru cercetari.

In cadrul verificarilor, politistii de frontiera au stabilit ca grupul era format din 13 barbati, 2 femei si 6 minori, adultii avand varste cuprinse intre 18 si 57 de ani, iar minorii intre 1 si 13 ani.

Persoanele in cauza, cetateni din Siria, Irak, Iran si Afganistan, au declarat ca au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Soferul microbuzului, cetateanul sarb Nikola J., in varsta de 26 de ani, a intrat legal in tara si urma sa preia migrantii cu microbuzul pentru a-i transporta mai departe.