Cod rosu de canicula in Ungaria si Serbia

Pentru celelalte judete, mai putin Nograd si Borsod-Abauj-Zemplen, va fi in vigoare un cod portocaliu.Cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite expunerea directa la soare, in special la orele amiezii si sa aiba la dispozitie suficiente rezerve de lichide pentru o hidratare corespunzatoare.Este de asteptat ca situatia sa se permanentizeze pentru prima decada a lunii august 2017, potrivit prognozei meteo emisa de autoritatile ungare.Marti MAE a informat cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Serbiei ca Institutul de Hidrologie al Republicii Serbia a emis o avertizare privind cresterea semnificativa a temperaturilor pentru perioada 1 - 4 august 2017, fiind emis cod rosu de caldura pentru regiunile: Backa, Banat, Srem, Belgrad, Sumandija, Pomoravlje, in zonele de Est, Sud-Est si Vest ale Serbiei, precum si un cod galben pentru zona de Sud-Vest a Serbiei, precum si in Provincia Kosovo si Metohija.