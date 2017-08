Accident grav in Maramures intre o masina si un camion: Trei persoane, printre care si un copil, au murit. Alti doi adulti si un copil sunt in stare grava la spital

Conform sursei citate, in autovehicul se aflau cinci persoane adulte si doi copii.ISU Maramures a informat ca, in urma accidentului, cele sapte victime au ramas incarcerate din cauza impactului puternic, iar echipajele de pompieri si SMURD aflate la locul accidentului au scos din caroseria masinii doi adulti decedati si un copil decedat.Alti doi adulti si un alt copil au fost transportati pentru ingrijiri medicale la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare, iar o persoana adulta a refuzat transportul spre spital, motivand ca se simte bine.Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, starea de sanatate a persoanelor internate in urma accidentului este grava, acestea suferind multiple traumatisme.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florentina Metes, a precizat ca accidentul s-a produs cel mai probabil pe fondul oboselii si neadaptarii vitezei la conditiile de drum, DE 58 fiind un drum cu multe serpentine la trecerea prin Pasul Mesteacan.