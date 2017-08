Cod portocaliu de canicula in 13 judete din jumatatea de vest. In restul tarii este Cod galben

Caldura mare se intensifica miercuri in toata tara, aflata in intregime sub avertizari de canicula. Meteorologii au anuntat ca in 13 judete din jumatatea de vest se pot atinge miercuri si joi chiar si 39 de grade la umbra. Judetele avertizate cu Cod portocaliu sunt: Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Hunedoara, Alba, Sibiu, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Mures si Bistrita Nasaud.

In aceste zone disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 36 si 39 de grade Celsius. Meterologii spun ca minimele nocturne nu vor cobori sub 20 de grade Celsius.

In Capitala si 25 de judete este miercuri si joi cod galben de canicula. Judele vizate sunt: Gorj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Constanta, Valcea, Arges, Dambiovita, Ialomita, Prahova, Buzau, Braila, Tulcea, Brasov, Harghita, Covasna, Vrancea, Galati, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Suceava si Botosani. In aceste zone, maximele termice vor urca la 37 de grade Celsius.