Exercitii pentru verificarea functionarii sistemelor de alarmare a populatiei in caz de dezastre, miercuri, la nivel national

Exercitii pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei vor avea loc miercuri, cand in toata tara vor fi pornite sirenele de alarmare publica. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat ca astfel de simulari se vor desfasura in prima zi de miercuri a fiecarei luni, scrie news.ro.

Potrivit IGSU, intre orele 10.00 si 11.00 in toate judetele tarii vor avea loc exercitii pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei, astfel incat sa fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare si alarmare, precum si pentru pregatirea continua a autoritatilor administratiei publice locale.

Astfel de exercitii se vor desfasura, incepand din aceasta luna, in prima zi de miercuri a fiecarei luni si vizeaza atat verificarea echipamentelor care pot fi actionate in mod centralizat (simultan), dar si a celor cu actionare locala.



Pana acum, au fost verificate 6.680 de sirene, din totalul celor 7.713 de mijloace tehnice de alarmare existente la nivel national.

"Rezultatele verificarilor vor fi centralizate la nivel judetean si vor face obiectul unor analize in comitetul judetean pentru situatii de urgenta, in vederea imbunatatirii modului de alarmare a populatiei in situatii de protectie civila. Prin modul de actionare mijloacelor tehnice de alarmare exista posibilitatea de a crea disconfort in spatiul public, motiv pentru care asiguram cetatenii ca astfel de exercitii periodice sunt necesare si benefice", a anuntat IGSU.

In perioada 18-21 aprilie, IGSU a desfasurat, la nivel national, un exercitiu de testare a sirenelor care anunta situatiile de protectie civila. Timp de patru zile, au fost verificate 6.680 de sirene, din totalul celor 7.713 de mijloace tehnice de alarmare existente la nivel national.

Cele mai des intalnite situatii in care este alarmata populatia prin intermediul sirenelor electrice si electronice au loc pe timpul inundatiilor, cand este semnalata iminenta producerii unor viituri care sa puna in pericol viata persoanelor.