Un nou cutremur, de 4,9 pe Richter, produs miercuri dimineata in judetul Buzau

Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata, la ora 5.32, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a fost la o ancime de 150 de kilometri, conform Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP).

Orasele apropiate de locul producerii cutremurului au fost: Nehoiu (19 km), Covasna (33 km), Intorsura Buzaului (38 km), Targu Secuiesc (48 km), Valenii de Munte (55 km).

Tot in aceeasi zona a avut loc marti un cutremur cu magnitudinea de 4,6 pe scara Richter, la o adancime de 96,6 km.

Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs in data de 8 februarie in judetul Buzau si a avut o magnitudine de 5 pe Richter.